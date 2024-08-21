Бюст Абаю установили в Душанбе

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

21 августа, в Душанбе в рамках Дней культуры Республики Казахстан в Республике Таджикистан состоялась церемония открытия бюста великому казахскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: МКИ РК

На торжественной церемонии выступила министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, которая подчеркнула значимость этого события для дальнейшего культурного сближения двух народов.

«Сегодня Казахстан и Таджикистан объединяет не просто дружба и взаимодоверие, основанные на личных усилиях лидеров наших стран. Столица Таджикистана стала еще одной мировой столицей, где увековечен образ славного сына казахского народа. Это не только важное культурное событие для двух стран, но и мощный импульс для еще большего духовного взаимообогащения народов», — отметила Аида Балаева.

Скульптура Абая установлена в парке культуры и отдыха имени Абулкасима Фирдавси. В рамках Дней культуры Казахстана в Душанбе запланирован ряд мероприятий, в том числе показ казахстанских художественных фильмов, выставки и концерты с участием мастеров искусств республики. Завершится программа гала-концертом, который пройдет 22 августа в государственном комплексе «Кохи Борбад». 

#Абай #бюст #Душанбе

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