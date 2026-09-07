Более 100 тысяч участников присоединились к марафону за первые пять дней регистрации

Высокая динамика первых дней свидетельствует о значительном интересе граждан к инициативе, направленной на развитие культуры чтения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За первые пять дней с момента открытия регистрации к марафону присоединились более 100 тысяч участников, сообщает Kazpravda.kz

Регистрация на официальной платформе марафона стартовала 2 сентября 2026 года. Высокая динамика первых дней свидетельствует о значительном интересе граждан к инициативе, направленной на развитие культуры чтения и объединение различных социальных и возрастных групп вокруг ценности книги.

Наибольшее количество зарегистрированных участников приходится на Актюбинскую область — около 44 тысяч человек. Далее следуют область Жетісу — около 16 тысяч и Западно-Казахстанская область — около 10 тысяч участников.

Таким образом, всего за первые пять дней регистрации достигнуто более 10% от установленного целевого показателя.

Марафон проходит по семи направлениям, объединяющим представителей разных поколений, профессий и сообществ: «Читающая школа» — 51 148 участников; «Читающий педагог» — 23 435 участников; «Читающая династия» — 1 716 участников; «Читающий колледж» — 11 061 участник; «Читающий университет» — 4 692 участника; «Читающий государственный служащий» — 3 181 участник; «Читающий интеллектуал» — 8 332 участника.

Наибольший охват сегодня демонстрирует направление «Читающая школа» — более 51 тысячи зарегистрированных участников. Значительный интерес проявляют и педагоги: в направлении «Читающий педагог» зарегистрировались свыше 23 тысяч человек.

По словам исполнительного директора общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Аяна Сакошева, первые результаты показывают высокий общественный интерес к инициативе.

«Для нас особенно важно, что марафон с первых дней объединил такое большое количество участников. За этой цифрой стоят школьники и педагоги, семьи и студенты, государственные служащие и активные читатели, представители различных профессиональных сфер. Это показывает, что интерес к чтению объединяет людей разных поколений и регионов. Мы видим активность со стороны областей и рассчитываем, что в оставшиеся дни регистрации к марафону присоединится еще больше участников», — отметил исполнительный директор общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Аян Сакошев.

Регистрация участников продолжается до 15 сентября 2026 года. Марафон призван привлечь внимание к чтению как к важной составляющей образования, интеллектуального развития и формирования современной культурной среды.

Организаторы приглашают школьников, педагогов, студентов, семьи, государственных служащих и всех, кто разделяет ценности чтения, присоединиться к марафону до завершения регистрации.