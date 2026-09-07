Более 100 тысяч участников присоединились к марафону за первые пять дней регистрации

Культура

Высокая динамика первых дней свидетельствует о значительном интересе граждан к инициативе, направленной на развитие культуры чтения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За первые пять дней с момента открытия регистрации к марафону присоединились более 100 тысяч участников, сообщает Kazpravda.kz 

Регистрация на официальной платформе марафона стартовала 2 сентября 2026 года. Высокая динамика первых дней свидетельствует о значительном интересе граждан к инициативе, направленной на развитие культуры чтения и объединение различных социальных и возрастных групп вокруг ценности книги.

Наибольшее количество зарегистрированных участников приходится на Актюбинскую область — около 44 тысяч человек. Далее следуют область Жетісу — около 16 тысяч и Западно-Казахстанская область — около 10 тысяч участников.

Таким образом, всего за первые пять дней регистрации достигнуто более 10% от установленного целевого показателя.

Марафон проходит по семи направлениям, объединяющим представителей разных поколений, профессий и сообществ: «Читающая школа» — 51 148 участников; «Читающий педагог» — 23 435 участников; «Читающая династия» — 1 716 участников; «Читающий колледж» — 11 061 участник; «Читающий университет» — 4 692 участника; «Читающий государственный служащий» — 3 181 участник; «Читающий интеллектуал» — 8 332 участника.

Наибольший охват сегодня демонстрирует направление «Читающая школа» — более 51 тысячи зарегистрированных участников. Значительный интерес проявляют и педагоги: в направлении «Читающий педагог» зарегистрировались свыше 23 тысяч человек.

По словам исполнительного директора общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Аяна Сакошева, первые результаты показывают высокий общественный интерес к инициативе.

«Для нас особенно важно, что марафон с первых дней объединил такое большое количество участников. За этой цифрой стоят школьники и педагоги, семьи и студенты, государственные служащие и активные читатели, представители различных профессиональных сфер. Это показывает, что интерес к чтению объединяет людей разных поколений и регионов. Мы видим активность со стороны областей и рассчитываем, что в оставшиеся дни регистрации к марафону присоединится еще больше участников», — отметил исполнительный директор общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Аян Сакошев.

Регистрация участников продолжается до 15 сентября 2026 года. Марафон призван привлечь внимание к чтению как к важной составляющей образования, интеллектуального развития и формирования современной культурной среды.

Организаторы приглашают школьников, педагогов, студентов, семьи, государственных служащих и всех, кто разделяет ценности чтения, присоединиться к марафону до завершения регистрации.

#Казахстан #марафон #книги #чтение

Популярное

Все
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Писатель Валерий Михайлов награжден орденом «Барыс»
АФМ начало расследование в отношении сервиса микрозаймов Alemcredit.com
В Индонезии извергся третий за неделю вулкан
Касым-Жомарт Токаев поздравил с 80-летием писателя Валерия Михайлова
Реализация Послания Президента: инвестиции в сферу туризма превысили 2,2 трлн теңге
В Дубае строят самый большой аэропорт в мире
«Қазақконцерт» открыл 66-й концертный сезон
Выманивших миллионы тенге лжепроизводителей мебели осудили в Астане
Объявлен конкурс на соискание международной премии «Волонтер года»
Неделя ко Дню семьи стартовала в Казахстане
Юная Африка и пожилая Азия: опубликована карта стран с самым молодым населением
Единую воспитательную среду формируют в казахстанских школах
Более 270 тыс. пассажиров застряли в аэропорту Джакарты из-за вулкана
Миллионы кубометров воды сбросили в Коргалжынский заповедник для фламинго
Резкое похолодание и дожди снова придут в Казахстан
Температура Средиземного моря побила рекорд
В Непале объявили траур по жертвам наводнения
Более 100 тысяч участников присоединились к марафону за первые пять дней регистрации
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Проекты на $78,6 млрд формируют новый инвестиционный цикл Казахстана
Самореализация граждан – важнейшее условие развития страны
Президент встретился с руководителями фракций политических партий в Курултае
Как Президент представил кандидатуры Олжаса Бектенова и Ерлана Карина в Курултае
Аида Балаева получила новую должность
Ерлан Карин назначен вице-президентом Казахстана
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
VI Всемирные игры кочевников: результаты первого дня
Ержан Байтлес назначен новым генеральным директором ТОО «Қазақ газеттері»
AI-Sana создает экосистему будущего
Олжас Бектенов сохранил за собой пост Премьер-министра
Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»
Батат витаминами богат
Алматинский ипподром возвратили городу
Мощное внезапное наводнение произошло в американском нацпарке Гранд-Каньон
Астана готовится к отопительному сезону
Ляззат Танысбай возглавила агентство «Хабар»
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Челлендж в Вооруженных силах
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана

Читайте также

Ансамбль «Гүлдер» завоевал Гран-при на Всемирных играх коче…
От оперы до кюев: «Қазақконцерт» открыл 66-й сезон
Концерт Энрике Иглесиаса в Алматы: что нужно знать зрителям
Не смолкают струны дружбы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]