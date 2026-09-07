В Бельгии поддержали марафон чтения книг «Читающая нация»

Ко Дню языков народа Казахстана в Казахском культурном центре Qazaq Roots в Генте состоялось культурно-просветительское мероприятие, организованное центром при поддержке посольства Казахстана в Бельгии, сообщает Kazpravda.kz

Встреча объединила соотечественников, проживающих во Фландрии, в том числе детей, усыновлённых бельгийскими семьями, а также бельгийцев, интересующихся языком и культурой Казахстана. Участники читали книги на казахском языке, знакомились с казахстанской литературой, участвовали в викторинах и интерактивных языковых играх.

К мероприятию онлайн присоединился исполнительный директор Общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Аян Сакошев, который рассказал о целях проекта и развитии культуры чтения.

«Наша задача – сделать чтение частью повседневной культуры, объединяющей разные поколения. Особенно важно, чтобы казахстанцы за рубежом сохраняли через книгу связь с родным языком, культурой и Казахстаном», – отметил Аян Сакошев.

В рамках проекта «Читающая нация» книжный фонд Qazaq Roots пополнился новыми изданиями казахстанских писателей, которые будут доступны для чтения и книгообмена.

«Для наших детей, растущих в Бельгии, казахский язык – это связь со своими корнями. Мы хотим, чтобы в Qazaq Roots они могли не только изучать язык, но и читать казахские книги, общаться и лучше узнавать культуру Казахстана», – подчеркнула руководитель центра Майнур Жуманова.

В казахских культурных центрах, открытых в Брюсселе и Генте, действуют курсы казахского языка для всех желающих. Они помогают соотечественникам сохранять родной язык, а бельгийцам – ближе знакомиться с Казахстаном, его культурой и традициями.

Мероприятие стало частью работы по продвижению казахского языка за рубежом и реализации проекта «Читающая нация», направленного на популяризацию чтения и казахстанской литературы.