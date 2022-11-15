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​​​​​​​Чем больше наблюдателей, тем лучше

Эдуард Полетаев, руководитель ОФ «Мир Евразии»

В связи с предстоящими президентскими выборами в Казахстане начали работу независимые наблюдатели. Их деятельность является необходимым атрибутом демократии, одним из условий гласности и прозрачности избирательного процесса, ведущего к повышению доверия граждан.

Укрепление института наблюдателей помогает улучшить избирательную систему в стране. При этом число наблюдателей от выборов к выборам в Казахстане увеличивается, что является свидетельством неравнодушия общества к контролю за проведением избирательных кампаний, соблюдением законодательства, обеспечением прав граждан.

В Казахстане о национальных наблюдателях впервые зашла речь в 1999 году, когда была образована ассоциация «Республиканская сеть независимых наблюдателей» (РСНН) как коалиция НПО, целью которой были подготовка избирателей и вовлечение граждан в процесс наблюдения за выборами.

В том же году РСНН провела мониторинг выборов в Парламент, став первой в истории независимого Казахстана организацией внутреннего наблюдения за электоральным процессом. В рамках мониторинга было подготовлено около 2 500 наблюдателей, которые работали на избирательных участках по всей стране.

В 2005 году была впервые собрана Республиканская общественная комиссия по контролю за выборами, успевшая принять участие во многих электоральных кампаниях самого разного уровня. Наблюдением занимались много неправительственных организаций и общественных движений: Центр непартийного наблюдения за выборами, общественный фонд «Еркіндік қанаты», Лига молодых избирателей, гражданская платформа «Аманат», гражданское движение независимых наблюдателей Taza sailau и так далее.

Осенью 2022 года в Алматы, где находится центральный штаб, было создано гражданское движение BAQYLA. Его 26 филиалов работают в регионах, осуществляя подготовку наблюдателей. Активисты планируют обучить около 6 000 человек.

С каждыми новыми выборами должен отмечаться прогресс в формировании политической культуры. Исходя из имеющегося опыта проведения наблюдений за выборами, можно говорить о том, что чем больше наблюдателей, тем лучше для электорального процесса.

В Казахстане уже сформирован собственный институт наблюдателей, основными направлениями деятельности которого являются мониторинг процедуры выборов и выявление фактов и нарушений, угрожающих их законности и справедливости, предотвращение нарушений, а также внесение рекомендаций. Много внимания уделяется тому, чтобы привлечь к наблюдению как можно больше молодых казахстанцев. Участие молодежи в таких процессах является показателем повышения гражданской активности общества.

Со временем обрело популярность мнение о том, что наиболее эффективный контроль может быть осуществлен именно национальными независимыми наблюдателями. Зачастую они пользуются у населения большим доверием, им удается собрать больший массив объективной информации, нежели представителям официальных межгосударственных миссий наблюдения.

Национальные наблюдатели принимают участие в выборах в большем количестве, они знают политическую культуру страны, ее язык и территорию, могут увидеть то, что незаметно для зарубежных коллег.

Основой для регулирования правоотношений в сфере общественного контроля и деятельности наблюдателей являются Конституция РК, Конституционный закон РК «О выборах в Республике Казахстан», а также подзаконные акты.

На сайте Центральной избирательной комиссии имеются разделы, где размещена правовая и справочная документация о выборах. Также имеется памятка для наблюдателей, разработанная на основе Закона «О выборах в РК».

Данная памятка является универсальным документом для граждан, не обладающих специальными познаниями в области юриспруденции, освобождая их от необходимости разбираться в целом массиве законов и подзаконных актов.

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