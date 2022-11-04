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Чем бы заняться?

Наталия Акопян

Часто слышу от окружающих фразы типа «Как много у тебя хобби, как ты все успеваешь?» Всегда смеюсь. Ибо никак. Ничего вообще никогда не успеваю. Все по наитию, по ощущениям, по настроению. Постоянный в жизни только стресс, а вот способы борьбы с ним – да, разные. Исхитряюсь как могу: от полнейшей прокрастинации до изучения мертвого языка. Ну и еще поесть очень люблю… Это вот, вы мне скажите, тоже хобби? Или скорее состояние души?

Для меня обилие подобных разнообразных занятий – метод «спринта» от подступающей деп­рессии. Она же, как тень, везде следует за стрессом, эмоциональным выгоранием и тревожными состояниями, которые, увы, в наше неспокойное время испытывают люди вдоволь. Но это ведь не значит, что депрессии нужно сдаться в плен и опустить руки.

Собственно, при следовании фразе «Мы еще повоюем!» выработался как-то сам собой механизм «вечного хобби-двигателя». Принцип его работы прост: главное – чем-то себя занять. Руки, ноги, тело и мозги. Топливом служит жажда саморазвития, что вырабатывается где-то в недрах внутреннего мира. Мне нравится думать, что эту неведомую руду там, на глубине души, по законам Толкина, добывают гномы.

К слову, заняться всегда есть чем, причем помимо основной и работы по дому. Хотя и она, как утверждают психологи, важна, ведь уборка квартиры – уборка в голове. Спорт закаляет тело и дух, снимает напряжение и зажимы. Все мы знаем, что стресс накапливается в том числе и в мышцах, поэтому без движения совсем никак. Хотя бы минимальные нагрузки в виде ходьбы или утренней зарядки необходимы, чтобы не оставаться наедине с тревожными мыслями.

Бег особенно помогает прочис­тить голову: свежий воздух наполняет кровь, а с ней и мозг кислородом. Кстати, лучше всего с теми самыми зажимами справляются йога и танцы – мы как бы отпускаем тело в свободное плавание, не контролируем так жестко каждую мышцу, не сосредоточены на конкретно поставленной задаче, а наоборот – максимально расслаб­лены и душевно уравновешенны.

Душевное равновесие, скажете, – вообще загадка вселенной, и будете правы. Гармонию с собой каждый из нас находит сам, у каждого к ней свой тернистый путь. К примеру, успокаивает что-то монотонное: меня – чтение, вязание и пазлы. Здесь работает мелкая моторика, а как известно, когда руки заняты механическими рутинными упражнениями, мозг отдыхает, и ему совершенно ни до чего нет дела.

Помогает в этой борьбе с тревогой и творчество – как способ обмена и принятия новой чистой энергии. Еще с древних времен известно, что, когда человек творит, сердце его и разум наполняются светом и теплом. Во всяком случае, древние греки и римляне так считали. Кто мы, чтобы им перечить? К тому же могу на своем примере подтвердить: не нужно быть первоклассным художником, чтобы получить колоссальное удовольствие от вечера с картиной по номерам. Настроение вмиг улучшается, а когда видишь результат – прибавляется и уверенности.

Приводит мысли в порядок и отлично поддерживает музыка, причем как любимая мелодия в наушниках, так и игра на пианино или поход с друзьями в караоке. Не нужно быть Вивальди и обладать отменным слухом – лишь правильно настроить «каналы» и в процессе выпустить негативную энергию, что называется, в никуда, освободив место для новой, чистой.

Ну и не все же мозгу отдыхать, а то разленится! Нужно ему ставить новые задачи, формировать нейронные связи. Я вот люблю решать с утра японские головоломки судоку, изучать иностранные языки, активно пользуюсь образовательными онлайн-платформами, где сегодня доступно множество бесплатных курсов – было бы желание, а тема для изучения всегда найдется. Так что грустить попросту некогда! Пойду досмотрю сериал…

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