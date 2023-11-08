Чемпионат Казахстана по дзюдо пройдет в Астане

По итогам соревнований будет сформирована национальная сборная на новый сезон 2024-2025 годов

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане состоится чемпионат Республики Казахстан по дзюдо среди мужчин и женщин. Первенство страны пройдет 12-15 ноября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

В республиканских соревнованиях примут участие около 500 дзюдоистов из 17 регионов страны и городов Астана, Алматы и Шымкент.

Среди участников – ряд мастеров татами, которые в настоящее время в составе национальной сборной защищают честь страны на мировых соревнованиях.

В частности, примут участие победители чемпионата Азии, Гран-при и Grand Slam такие как Нурканат Серикбаев, Данияр Шамшаев, Ислам Бозбаев, Галымжан Кырыкбай, Бауржан Нарбаев, Есет Куанов, Галия Тынбаева, Камила Берликаш.

По итогам чемпионата Казахстана будет сформирована национальная сборная на новый сезон 2024-2025 годов, отметили в акимате.