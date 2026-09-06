Казахстан завоевал уже 32 золотые медали на Всемирных играх кочевников

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Сборная Казахстана продолжает пополнять медальную копилку на VI Всемирных играх кочевников. По итогам шестого соревновательного дня количество золотых наград национальной команды достигло 32, передает Kazpravda.kz.

В этот день спортсмены разыгрывали медали в кокпаре, кок-бору, тогызкумалаке, мангале и овари. Решающие этапы прошли и в интеллектуальных видах спорта, соревнования по которым стартовали еще в первый день Игр.

Казахстанские тогызкумалакшики завоевали четыре золотые и две серебряные медали. Еще две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду национальной команде принесли выступления в мангале.

Медали также завоевали представители Казахстана в овари - традиционной интеллектуальной игре народов Африки.

В финале турнира по кок-бору встретились сборные Казахстана и Кыргызстана. Победу в решающем матче одержала кыргызстанская команда. Казахстанские спортсмены стали серебряными призерами.

Таким образом, по итогам шестого соревновательного дня в активе сборной Казахстана уже 32 золотые медали.