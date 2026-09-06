Night Run собрал около двух тысяч бегунов в Астане

Спорт

Участники забега преодолели пятикилометровую дистанцию в Триатлон парке

Фото: Акимат Астаны

Около двух тысяч жителей Астаны приняли участие в массовом ночном забеге Night Run. Участники преодолели дистанцию в пять километров по территории Триатлон парка, передает Kazpravda.kz.

Забег стартовал в 20:00. Участие было бесплатным, а всем бегунам выдали специальные осветительные приборы для прохождения дистанции в темное время суток.

Интерес к мероприятию оказался высоким. Онлайн-регистрацию открыли 2 сентября, и всего за час зарегистрировались около двух тысяч человек.

«За первое полугодие этого года в Астане провели более 21 забега и марафона. Подобные мероприятия планируется проводить и дальше, чтобы привлекать жителей столицы к занятиям спортом», - сообщили в акимате Астаны.

Победителей в Night Run официально не определяли, однако многие участники стремились показать лучшее время. Первым дистанцию преодолел Алибек Нурмухамед - его результат составил около 15–16 минут.

В завершение среди участников провели лотерею, победители которой получили 10 велосипедов. Всем финишировавшим также вручили памятные медали.

#Астана #Спорт #марафон

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