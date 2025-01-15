Через пень-колоду или шаг вперед?

Улица Жамбыла. Пейзаж меняется с каждым десятком метров: старые стек­лянные остановки, разбитые, будто после бомбежки, соседствуют с новенькими павильонами, которые обещают согреть горожан в лютые морозы. Останавливаемся у одного из них. Снаружи выглядит вполне презентабельно: серые стены, блестящие стеклопакеты, крыша, защищающая от осадков. Но подходим ближе, а двери заперты на замок. На обочине, кутаясь в куртки и уклоняясь от проезжающих машин, стоят трое горожан.

– Смешно и грустно, – говорит мужчина в серой шапке, переминаясь с ноги на ногу. – Столько денег вбухали, а мы как стояли на улице, так и стоим. Даже присесть толком негде.

Спускаемся к улице Сутюшева. Здесь тоже начали ставить новые павильоны. Рядом с одним из них женщина поправляет на ребенке шарф.

– Они бы сразу подумали, как это все подключать. А то поставили – и все: жди теперь, когда оно заработает. В 2014 году такое уже было: все эти теплые остановки сначала закрытыми стояли, потом их демонтировали, – качает головой молодая мама.

В Петропавловске на смену стеклянным остановочным павильо­нам приходят новые – теп­лые – остановки. Казалось бы, горожане должны радоваться, ведь старые конструкции давно стали предметом насмешек и недовольства: они не защищали от капризов погоды, были легкой добычей вандалов, а их восстановление каждый раз требовало значительных бюджетных средств. Однако, как показала практика, новые павильоны вызвали не меньше споров и критики.

Они состоят из крытой и открытой зон. По словам представителя компании-изготовителя – ТОО «B.ADELE», крытые участки оборудованы утепленными стенами, двойными стеклопакетами и обогревателями, что должно обеспечить комфорт даже зимой. Открытая зона также выглядит уютно, позволяя пассажирам ожидать транспорт в приятных условиях.

Но радость горожан была недолгой. Оказалось, что крытые части павильонов зачастую заперты на замок, а в открытой зоне едва помещаются несколько человек. Люди вынуждены стоять под открытым небом, как и раньше. Поэтому петропавловцы и не скупятся на гневные комментарии в социальных сетях. «Открытая часть настолько маленькая, что туда и трое не поместятся», – пишет житель микро­района «Бирлик». «За такие деньги можно было построить нормальные остановки, а не эти сараи», – добавляет другой.

На сессии городского маслихата возмущение поддерживают и депутаты. Павел Афанасьев задает вопрос:

– Почему сначала поставили остановки, а потом начали думать, как подключить их к теплу? Точки присоединения даже не определили! Где мощности? Почему все делается через пень-колоду?

Кто-то из депутатов одобрительно кивает.

– А там, где подключение невозможно, эти павильоны превра­щаются в мусорки, – добавляет Павел Васильевич.

Депутаты городского маслихата высказали претензии к порядку установки павильонов. Как оказалось, точки подключения к теплу начали определять уже после того, как их установили. Более того, на многих участках, например, как в микрорайоне «Бирлик», отсутствуют свободные мощности для подключения.

В ответ представители ЖКХ уверяют, что скоро все будет готово. Но вопросы вроде тех, почему фирму-изготовителя выбрали без конкурса и каковы реальные затраты на установку каждой остановки, остались.

Согласно госзакупкам, 20 остановок обошлись бюджету в 151,7 млн тенге. Цена одного павильона составляет около 6 млн тенге, остальные средства идут на подключение коммуникаций и благоустройство. Однако, как отмечают жители, за такие деньги в городе можно приобрести комнату в общежитии большей площади. В дополнение к этому возмущение вызвал сам процесс закупок – без конкурса, через прямое заключение договора, что поставило под сомнение прозрачность процесса.

Подъезжаем к микрорайону «Бирлик», где уже стоят несколько таких теплых остановок. Они выглядят аккуратно, но все та же проблема – двери закрыты.

– Пусть депутаты сами на автобусах поездят и посмотрят, как мы здесь мерзнем, – возмущается пенсионерка, пытаясь укрыться от ветра за углом павильона.

Аким города Серик Мухамедиев старается сгладить волну негодования. На брифинге он поблагодарил неравнодушных граждан за их активность.

– Мы начали замену старых остановок, новые будут теплыми. Но это требует времени: нужно провести тепло и настроить оборудование, – заверил он.

Еще одним камнем претк­но­вения стал дизайн новых павильо­нов. Чиновники уверяют, что внешний вид остановок должен соответствовать единому дизайн-коду города. Однако выяс­нилось, что сам дизайн-код до сих пор не разработан.

– Мы голосовали за выделение 80 миллионов тенге, потом сумма сократилась, но никакого дизайна так и не видим, – отметил депутат Закиржан Мамлютов. – Все элементы городской среды должны быть в одном стиле. Но когда же, наконец, этот код будет готов? Пока что мы имеем разбросанные решения без согласования с депутатами и общественностью.

Заканчиваем нашу поездку возле Дворца школьников. На одной стороне улицы просторно, на другой – красная линия застройки, о которой, судя по всему, никто заранее не подумал.

– Такое чувство, что все решается кулуарно, без нас, – говорит Павел Афанасьев. – Ни на градостроительном совете, ни на встречах с населением депутатов нет. Мы получаем формальные отписки!

Теплые павильоны в Петропавловске должны были стать островками комфорта в холодные месяцы. Но пока что они, похоже, лишь добавили холода – в отношения между горожанами, депутатами и властями.