Четыре женщины в Кабмине Смаилова

После недавней череды кадровых назначений и перестановок в правительстве, теперь под руководством Алихана Смаилова трудятся 4 женщины, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Ukimet.kz

Министерские посты занимают Ажар Гиният, Тамара Дуйсенова, Аида Балаева и Светлана Жакупова.

Ажар Гиният в январе 2022 года была назначена на должность министра здравоохранения, сменив на этом посту Алексея Цоя. Экс-министр тогда на своей странице в Facebook отметил, что его преемница – профессионал, человек «от сохи» и просто хорошая мама. В апреле она была переназначена главой Минздрава.

Тамара Дуйсенова в сентябре текущего года переназначена заместителем премьер-министра, при этом освободив кресло главы Минтруда и соцзащиты населения, которое она занимала с апреля 2022 года.

Аида Балаева в сентябре этого года была вновь назначена главой нового (старого) министерства культуры и информации. Это её второе назначение на этот пост, когда она уже возглавляла Мининформ в правительстве Аскара Мамина с мая 2020 года до января 2022 года. А потом с января 2022 года по сентябрь 2023 года она являлась замглавы администрации президента.

Светлана Жакупова в сентябре текущего года стала министром труда и социальной защиты населения, ранее являясь уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК.

При Аскаре Мамине, возглавлявшем правительство с февраля 2019 до января 2022 года, министерские портфели были только у двух женщин – Ажар Гиният и Аиды Балаевой.

А вот в правительстве Бакытжана Сагинтаева и вовсе работала только одна женщина - Мадина Абылкасымова, которая занимала пост министра труда и социальной защиты населения с февраля 2018 до февраля 2019 года.

Таким образом, впервые за долгое время, в составе правительства в ранге министров появились сразу четыре представительницы прекрасного пола.