Четыре женщины в Кабмине Смаилова

Правительство
111
Кунапия Гульмира
корреспондент

После недавней череды кадровых назначений и перестановок в правительстве, теперь под руководством Алихана Смаилова трудятся 4 женщины, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Ukimet.kz

Министерские посты занимают Ажар Гиният, Тамара Дуйсенова, Аида Балаева и Светлана Жакупова.

Ажар Гиният в январе 2022 года была назначена на должность министра здравоохранения, сменив на этом посту Алексея Цоя. Экс-министр тогда на своей странице в Facebook отметил, что его преемница – профессионал, человек «от сохи» и просто хорошая мама. В апреле она была переназначена главой Минздрава.

Тамара Дуйсенова в сентябре текущего года переназначена заместителем премьер-министра, при этом освободив кресло главы Минтруда и соцзащиты населения, которое она занимала с апреля 2022 года.

 Аида Балаева в сентябре этого года была вновь назначена главой нового (старого) министерства культуры и информации. Это её второе назначение на этот пост, когда она уже возглавляла Мининформ в правительстве Аскара Мамина с мая 2020 года до января 2022 года. А потом с января 2022 года по сентябрь 2023 года она являлась замглавы администрации президента.

Светлана Жакупова в сентябре текущего года стала министром труда и социальной защиты населения, ранее являясь уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК.

При Аскаре Мамине, возглавлявшем правительство с февраля 2019 до января 2022 года, министерские портфели были только у двух женщин – Ажар Гиният и Аиды Балаевой.

А вот в правительстве Бакытжана Сагинтаева и вовсе работала только одна женщина -  Мадина Абылкасымова, которая занимала пост министра труда и социальной защиты населения с февраля 2018 до февраля 2019 года.

Таким образом, впервые за долгое время, в составе правительства в ранге министров появились сразу четыре представительницы прекрасного пола.

#премьер-министр #Кабмин #женщины #министры

Популярное

Все
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Мусор-самозванец
Клип на народный хит
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Полигон не приходит дважды
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Креатив нынче в цене
Столичный забег
Открывшие свое сердце слову
Киноиндустрии требуется единство
Сочетать прокат и идеологию
Жертвы маркетинга
Средний бизнес: есть к чему стремиться
Услышать голос народа
Выборы акимов - народ оценил новации
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Коллеги из Китая – в «Қазақ газеттері»
Дорогие наши дороги
Только раз присягают солдаты
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Ревизию средств Фонда социального медицинского страхования проведут в РК
Лидер прежний – «Ордабасы»
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
В такой тесноте и заразиться недолго
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
И на сотом году – победитель!
29 октября в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших
Смаилов провел встречу с послом Китая в Казахстане
«Ата заңым – айбыным!»
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Как попасть к узкому специалисту без направления от терапевта
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

Главы МИД РК и РФ провели телефонный разговор
Работа должна быть слаженной и конструктивной – Смаилов
Премьер-Министр Смаилов представил пять новых министров
Премьер-министр дал ряд поручений министерствам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]