Светлана Жакупова получила новую должность

Распоряжением главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна назначена уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Опыт работы Светланы Жакуповой:
1984 - 1986 годы - воспитатель группы продленного дня, учитель начальных классов Каройской НШ;
1986 - 1991 годы - студент Целиноградского государственного пединститута;
1991 - 1995 годы - учитель математики СШ № 16, НСШ № 36;
1997 - 1998 годы - старший специалист, главный специалист отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»;
1998 - 2001 годы - главный специалист, начальник отдела экономического анализа, заместитель директора филиала Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»;
2001 - 2008 годы - директор Акмолинского областного филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»;
2008 - 2011 годы - и.о. директора, директор департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК;
2011 – 2013 годы - руководитель программ Проектного офиса АО «Национальные информационные технологии»;
2013 - 2014 годы - вице-министр труда и социальной защиты населения РК;
С августа 2014 года - вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
С января 2017 по сентябрь 2019 года - вице-министр труда и социальной защиты Республики Казахстан
Награждена орденом «Курмет».