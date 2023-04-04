Ажар Гиният переназначена министром здравоохранения РК

Эту должность она занимает с января 2022 года.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ажар Гиният министром здравоохранения Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Трудовую деятельность Ажар Гиният начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники №2 г. Атыpay.
С 1994 по 1999 гг. - врач-инфекционист, заведующая отделением медицинской санитарной части №1 г. Актау.
В 1999-2001 гг. - заместитель главного врача по лечебной работе Мангистауской инфекционной больницы.
В 2001-2005 гг. - заместитель начальника Управления здравоохранения Мангистауской области.
В 2005-2006 гг. - директор Департамента здравоохранения Мангистауской области.
В 2008-2017 гг. — начальник управления, директор департамента Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
С сентября 2017 года занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан.
В 2020-2022 гг. - вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.
С 11 января 2022 года назначена на должность министра здравоохранения Республики Казахстан.