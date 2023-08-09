Число погибших из-за наводнений выросло в Пекине

Число погибших из-за наводнений в Пекине выросло до 33, еще 18 числятся пропавшими, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Число погибших от наводнений в Пекине, вызванных проливными дождями, возросло до 33, еще 18 числятся пропавшими, сообщил заместитель мэра Ся Линьмао. Ранее сообщалось об 11 погибших.

"К нашему прискорбию, по состоянию на 24:00 8 августа (22.00 по времени Астаны) в результате стихийного бедствия в городе погибло 33 человека. Смерти в основном вызваны наводнением и разрушением жилых домов", - сказал Ся Линьмао, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

По его словам, пропавшими числятся 18 человек. В общей численности от наводнений пострадали 1,29 миллиона человек, 59 тысяч домов обрушились, а 147 тысяч получили серьезные повреждения. Материальный ущерб подсчитывается.

На северные районы Китая ранее обрушились ливни. На прошлой неделе от сильных дождей пострадал Пекин и окружающая его провинция Хэбэй, в китайской столице количество осадков стало рекордным за 140 лет наблюдений.