Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90 человек

Количество погибших в результате обрушения вантового моста в индийском штате Гуджарат достигло 91 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на m24.ru.

По информации телеканала NDTV, пострадали 70 человек.

Как рассказал министр жилищного строительства и по развитию сельских районов Бриджеш Мерджа, большинство извлеченных из воды – дети, женщины и пожилые люди.

Мерджа отметил, что на объекте продолжается спасательная операция. Он не исключил роста числа жертв происшествия.

Министр рассказал, что в момент обрушения на мосту находились около 500 человек, многие из которых выбрались на поверхность самостоятельно.

Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт на протяжении двух лет, а день назад его открыли после реконструкции.

Спасательную операцию в этой районе осложняют сильное течение реки и темное время суток.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился выплатить семьям погибших по 200 тысяч рупий. Раненым перечислят по 50 тысяч рупий.