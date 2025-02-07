Чистая прибыль банков за год составила 2,6 трлн тенге

А это на на 17,1% больше, чем за 2023 год

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Активы банковского сектора за 2024 год увеличились на 19,7% до 61,6 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 4,0%) в основном за счет роста ссудного портфеля на 20,0%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

По итогам 2024 года высоколиквидные активы банков второго уровня составили 18,2 трлн тенге или 29,6% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Собственный капитал банков за 2024 год увеличился на 29,6% до 8,9 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 2,4%). По состоянию на 1 января 2025 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 20,4%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 22,0%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.