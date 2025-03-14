Чисто там, где этому учат

– Считаю, в школьной прог­рамме нужно предусмотреть хотя бы факультативные часы экологии, но нужно учесть возможности системы образования, например, нагрузку на школьников, необходимость создания учебников или пособий, наличие и подготовку специалистов, разработку программ, – рассказывает экоактивист и волонтер Газиз Аманжолулы. – На все требуются время и средства. Но мое предложение – ввести экологию для детей уже сейчас, пускай не в формате уроков, а проводить, например, в школах месячники экологических знаний, классные часы.

Газиз Аманжолулы и сам готов влиться в процесс обучения казахстанских детей новому предмету.

– Как приглашенный гость я мог бы, например, рассказать детям, как правильно сортировать мусор, поделиться своими знаниями и навыками, – говорит он.

Сам Газиз Аманжолулы уже занимается просветительской работой среди населения. Будучи государственным служащим, он на своих страницах в соцсетях доступно рассказывает пользователям, как нужно сортировать мусор. Может и наглядно показать это, ведь у себя во дворе он еще несколько лет назад установил контейнеры для раздельного сбора ТБО.

А волонтеры фронт-офиса «Мейірімді Жетісу» в Талдыкоргане уже начали действовать, показывая жителям города пример заботы о живой природе. Они призвали присоединиться к экологической акции «Ыстық ұя». В ходе нее активисты сделали скворечники и разместили их на деревьях в парках и скверах.

Как отметила руководитель фронт-офиса Шырай Саматкызы, экоакция «Ыстық ұя» преследует в том числе и просветительскую цель.

– Хочется, чтобы эта акция стала началом череды экологических мероприятий, которые воспитают в людях осознанное отношение к окружающему миру и природе, – сказала она.

Специалисты в области экологии считают, что от каждого человека зависит, будем ли мы жить в чистом мире. По их мнению, важно учить детей, да и многих взрослых, экологичес­ким нормам поведения.

– Стоит признать, что экологическая грамотность нашего населения крайне низкая, сплошь и рядом нарушается экологическое законодательство, а ведь нужно добиться того, чтобы ни одно правонарушение не оставалось безнаказанным, и в идеале – чтобы все нормы соблюдались, – говорит руководитель отдела департамента экологии по области Жетысу Ерасыл Бекжанов. – Приведу пример – за прошлый год в нашем регионе ликвидированы сотни стихийных свалок. И «творцы» этих свалок – люди. Думаю, достаточно часа в неделю в школах в каждом классе для экологического просвещения, чтобы начать бороться с правовой безграмотностью населения.