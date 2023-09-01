Что нам несут очередные реформы в системе образования?

Министерство просвещения, пожалуй, самое передовое ведомство по количеству преобразований. Оно и понятно, образовательный процесс быст­ро меняется, и к этому нужно адаптироваться.

Первое «новшество» заключается в том, что учебный год будет заканчиваться, как и раньше, 25 мая. Этому обрадовались родители и, конечно же, дети. Чиновники признали, что решение Министерства просвещения было поспешным и требовало более тщательной подготовки, что повлекло много нареканий в обществе и предложений со стороны педагогического сообщества. Однако 36 учебных недель – это мировая практика, к которой Казахстан все же присоединится. Но позже. К этому вопросу вернутся после 2025 года.

В 2023⁄24 учебном году планируется открыть 154 новые школы на 132 тыс. ученических мест, что решит проблему 12 аварийных и 29 трехсменных школ. Кроме того, начата реализация национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого планируется строительство 369 школ на 740 тыс. ученических мест. До конца года 1 000 школ, расположенных в малых городах, районных центрах и селах, пройдут модернизацию по шести направлениям: капитальный и текущий ремонты, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, библиотек, столовых, а также обеспечение безопаснос­ти детей.

Планируется открытие 1 000 предметных кабинетов, дополнительно будет приобретено еще 749. К слову, за последние три года в Казахстане введены в эксплуатацию 626 школ на 340 тыс. ученических мест.

Что касается учебной программы, то государственный обще­обязательный стандарт образования (ГОСО) будет пересмотрен. Учебную нагрузку обе­щают снизить, при этом усилить воспитательный компонент на основе национальных ценностей и казахстанского патриотизма.

В организациях образования внедряются концептуальные основы воспитания «Ұлттық тәрбие – ел болашағы». Минис­терством просвещения разработана Единая воспитательная программа на 2023–2025 годы, направленная на активизацию идеологической работы с обучаю­щимися, родителями и общественностью. Так, с 1 сентября текущего года во всех организациях образования заработают центры педагогической поддержки родителей. Их главная миссия – усилить взаимодейст­вие семьи и школы в обучении и воспитании детей, развитие культуры позитивного родительства. Центры будут охватывать около пяти миллионов детей.

Ключевыми направлениями текущей модернизации станут снижение учебной нагрузки на обучающегося в соответствии с международными образовательными стандартами, усиление обучения естественно-математическим предметам на основе подходов STEM-образования. При этом структурные основы будут сохранены. Изменения кос­нутся лишь содержания целей обучения и ожидаемых результатов по предметам. В учебных программах предусматриваются дополнительные часы на повторение и закрепление учебного материала по предметам.

В содержание учебных прог­рамм уже внесен ряд корректировок, которые будут обсуждаться с педагогической общественнос­тью. В целях усиления ценностного компонента по начальному образованию разработаны проекты отдельных учебных прог­рамм по предметам «Изобразительное искусство» и «Трудовое обучение». По предложению учителей-предметников естест­венно-математических наук программы предметов «Естест­вознание» и «Познание мира» интегрированы в программу «Познание мира». По предметам «История Казахстана» и «Всемирная история» содержание учебных программ сформировано на основе периодизации в контексте обеспечения синхронности изучаемых тем и периодов истории Казахстана и всемирной истории. Для школ с неказахским языком обучения разработаны проекты отдельных учебных программ по предметам «Қазақ тілі» и «Қазақ әдебиеті», а для классов с казахским языком обу­чения – по предметам «Русский язык» и «Мировая литература».

Для 9-го класса разработан проект программы интегрированного предмета «География. География Казахстана» с усилением в содержании казахстанского компонента. Также вносятся изменения в учебную программу 10–11-х классов с общественно-гуманитарным направлением с учебной нагрузкой один час в неделю. По предмету «Музыка» предлагается ввести слуховое обучение игре на домбре с 1-го по 6-й класс. По предмету «Химия» пересматривается содержание учебной программы 7–9-х классов, 10–11-х классов для общественно-гуманитарного и естественно-математического направлений.

В начальной школе поменяется подход к преподаванию иност­ранных языков. В частности, будут интегрированы программы 1–2-х классов и 3–4-х классов. Также пересматривается содержание учебных программ 5–11-х классов по английскому, немецкому и французскому языкам.

Апробация типового учебного плана и типовой учебной прог­раммы начального, основного среднего и общего среднего образования будет проводиться на базе пилотных школ. По ее итогам – мониторинг результатов и доработка. Конкретные сроки пока не указываются.

Инклюзия

Одним из важных направлений является поддержка детей с особыми образовательными потребностями. Норма открытия одной ПМПК (психолого-медико-педагогическая консультация) законодательно уменьшилась с 60 до 50 тыс. детей. Это позволит обеспечить больший охват и выявляемость заболеваний у детей на ранней стадии. С начала года в стране открыты две ПМПК, в 5 760 школах с контингентом более 50 тыс. детей созданы условия для инклюзивного образования. Ведется разработка стандарта для создания базовой инфраструктуры специальных организаций образования. Заключен меморандум с фондом «Қазақстан халқына» по укреплению материально-технической базы специальных организаций образования, в настоящее время 31 школа-интернат обеспечена специальным оборудованием.

Приняты правила психолого-педагогического сопровождения в организациях образования и Правила оценки особых образовательных потребностей. В общеобразовательных школах создано 646 кабинетов поддерж­ки инклюзии. Планируется ежегодно открывать 40 таких кабинетов. Также будут созданы 22 областных ресурсных центра.

Кадры решают все

Учителя – ахиллесова пята нынешнего образования. Сегодня в Казахстане не хватает более 4,5 тыс. учителей. Только в столице ежегодная потребность в педагогах – порядка тысячи человек. С учетом повышения статуса учителей Правительством прорабатываются вопросы ужесточения требований для поступления по педагогическим направлениям.

В этом году каждый четвертый претендент на государственный грант решил стать учителем. Стоит отметить, что пять лет назад на педагогические специальности приходили абитуриенты с 50 баллами, а сегодня проходной балл составляет уже 111.

Также Министерством просвещения усовершенствован процесс аттестации педагогов. Новые правила начнут действовать в 2023⁄24 учебном году. Процесс аттестации на базе национальной платформы автоматизирован. Теперь вся информация о деятельности педагога аккумулирована в его личном кабинете. Исключено портфолио, а также тестирование по педагогике и методике преподавания. Педагог будет проходить тестирование только по своему предмету. Подтверждение квалификационной категории педагога-исследователя и мастера исключается, но будет отслеживаться посредством национальной платформы.

При этом выпускники педагогических специальностей, впервые приступающие к профессиональной деятельности, либо имеющие перерыв в стаже работы, будут проходить тестирование на диагностику профессиональных компетенций педагога. Меняется механизм награждения педагогов. Теперь награды будут вручаться в соответствии с достижениями учащихся, что приводит к присвоению квалификационной категории. Это относится и к педагогам пенсионного возраста.

Кроме того, планируется полностью автоматизировать процедуру приема педагогов на работу через национальную образовательную базу данных (НОБД).

Еще одно новшество – прог­рамма «1 000 лидеров изменений в образовании» по примеру Президентского молодежного кадрового резерва. В текущем году данный проект запущен в пилотном режиме. Отбор будет проводится по пяти этапам. На первом кандидаты проходят тес­тирование на оценку компетенций, на втором – допускаются к обучению, на третьем – стажировка в ведущих школах страны, на четвертом – процедура итогового оценивания и на пятом – собеседование с комиссией при минис­терстве. Претендентам, прошедшим обучение, стажировку и собеседование, будет выдаваться сертификат и присваи­ваться квалификационная категория «руководитель-лидер». Они будут зачислены в кадровый резерв для дальнейшего трудоустройства. Резервисты будут назначаться на вакантное место первого руководителя без прохождения конкурсных процедур.

Как отмечают в Министерстве просвещения, внедрение данного проекта будет способствовать решению вопроса обеспечения новых школ, строящихся в рамках национального проекта «Комфортная школа», подготовленными руководителями, и главное – формированию кадрового резерва лидеров изменений в образовании.

Безопасность школ

Министерством просвещения разработан проект комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023–2025 годы. Внед­рен нацио­нальный мониторинг – Индекс благополучия детей. Планируется запуск автоматизированной системы деятельности психологических служб школ.

Для обеспечения безопасности 90% организаций образования подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел, обеспечены лицензированной охраной, оснащены тревожными кнопками. Данная работа будет выполнена во всех школах.

Также обновляется автопарк специальных школьных автобусов. Для обеспечения безопасности детей закуплено 515 единиц транспорта, что обеспечит подвоз 27 тыс. учащихся.

Новая система оценивания

Со следующего года в Казахстане введут национальную систему оценки качества образования. Кейсы успешных школ распространят на все организации среднего образования. В прошлом году в 169 школах была апробирована национальная система оценки «Мониторинг образовательных достижений обучающихся» (МОДО), которая эффективно себя зарекомендовала – можно было увидеть результаты работы между периодами международной оценки.

Новая система позволит определить результативные способы улучшения качества образования. Оценка будет проводиться ежегодно национальным координатором, определяемым Правительством с привлечением независимых экспертов. По ее итогам будут выявлены слабые школы в разрезе регионов для принятия в отношении них точечных мер.

В первую очередь акиматы будут выделять финансовые средства на повышение квалификации учителей, и это будет делаться на постоянной основе, а не через три или пять лет. Минпросвещения, в свою очередь, будет организовывать краткосрочные курсы, где педагоги смогут пройти обучение по конкретным выпадающим темам и недостающим компетенциям, а не по обобщенным программам, как сейчас.

Что ж, планов у Минпросвещения достаточно. Главное – их успешная и эффективная реализация.