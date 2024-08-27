Covid-19: Минздрав опроверг слухи о переполненных больницах

Здравоохранение
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Заболеваемость коронавирусом снижена в 8 раз по сравнению с прошлым годом, констатируют медики, сообщает Kazpravda.kz  

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Информация, распространяемая в мессенджерах о том, что инфекционные больницы переполнены больными Covid-19, не соответствует действительности, заявили в Минздраве.

«С начала 2024 года в стране зарегистрировано 1 356 случаев Covid-19. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в 8 раз.

Всего развернуто – 6285 инфекционных коек, занятость из которых по Covid-19 составляет - 0,1%. Летальных исходов нет. Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем.

Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали всех граждан доверять достоверной информации из официальных источников.

 

#медицина #Минздрав #опровержение #COVID-19

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