Covid-19: Минздрав опроверг слухи о переполненных больницах

Информация, распространяемая в мессенджерах о том, что инфекционные больницы переполнены больными Covid-19, не соответствует действительности, заявили в Минздраве.

«С начала 2024 года в стране зарегистрировано 1 356 случаев Covid-19. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в 8 раз.

Всего развернуто – 6285 инфекционных коек, занятость из которых по Covid-19 составляет - 0,1%. Летальных исходов нет. Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем.

Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.