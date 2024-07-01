Дактилоскопию в Костанайском ЦОНе продемонстрировали депутату

Фото: пресс-служба AMANAT

В центральном ЦОНе Екатерине Смышляевой продемонстрировали секторы выдачи документов, операционный и зал документирования населения. Мажилисвумен также ознакомили с процедурой документирования населения, в том числе дактилоскопии. Для этого в Костанайском ЦОНе есть специальное оборудование, отпечатки пальцев сдают иностранные граждане, как этого требуют законодательные новшества. Для казахстанцев процедура является добровольной, такую поправку в законодательные акты по вопросам Государственной корпорации на инициативной основе внесли депутаты.

На встрече с сотрудниками центра Екатерина Смышляева обсудила вопросы правоприменения и проблемы отрасли. Ей рассказали, что за последние два года уровень заработных плат работников ЦОНов по всей стране вырос на 100%. Отток кадров значительно замедлился. При этом спрос на центры ещё достаточно большой, однако обороты набирает и тенденция перехода в онлайн.

В специализированном ЦОНе депутат ознакомилась с сектором выдачи готовых документов, операционным залом, кабинетом теоретического класса и работой автодрома.

– Централизация процедуры сдачи экзаменов на водительские права, направленная на борьбу с коррупционными рисками, показала и обратную сторону медали: очереди, отсутствие территориальных отделений для сдачи экзаменов, нехватка полигонов, неисправность оборудования и прочее. Между тем, в эпоху роста автомобильной индустрии увеличивается и количество автовладельцев, которые вынуждены ехать за сотни километров, чтобы сдать теоретические и практические экзамены, – отметила Екатерина Смышляева.

Вместе с тем был озвучен вопрос содержания автодромов, которые находятся на балансе автоЦОНов. В этой связи последние сталкиваются с финансовыми и организационными трудностями. Были подняты также проблемы лицензирования автошкол и СТО. Екатерина Смышляева отметила, что закон, регулирующий эти вопросы, находится на рассмотрении в Сенате. С принятием поправок появится разрешительный порядок работы станций техосмотра и, соответственно, разрешительный контроль.