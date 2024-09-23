Дату и время выдачи ваучеров на спортивные кружки назвал акимат Астаны
Образование , Столица , Спорт
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Сегодня их распределят среди детей и подростков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
По данным дирекции по реализации государственного спортивного заказа, сегодня, 23 сентября, планируется выдача ваучеров на спортивные кружи на портале damubala.kz
По информации оператора по государственному спортивному заказу, 23 сентября в 18:00 в рамках бюджета планируется выдача ваучеров на спортивные кружки, находящихся в очереди на портале damubala.kz.
Всего распределят 1 437 мест.