Даулетбек Кусаинов назначен послом Казахстана в Канаде

Президент, Международное сотрудничество, Политика, Кадровые назначения
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Даулетбек Кусаинов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Канаде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: Kazpravda.kz

Указом главы государства Кусаинов Даулетбек Каирбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Канаде, он освобожден от должности заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации президента Республики Казахстан.

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