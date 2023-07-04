Даулетбек Кусаинов назначен послом Казахстана в Канаде
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Даулетбек Кусаинов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Канаде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Указом главы государства Кусаинов Даулетбек Каирбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Канаде, он освобожден от должности заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации президента Республики Казахстан.