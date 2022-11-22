Дефицита сахара в Казахстане больше не будет – Жумангарин

Фото: pixabay.com

Серик Жумангарин отметил, что самый большой фактор в инфляцию внес сахар – 75% рост.

«Это произошло из-за того, что Россия закрыла экспорт. Чтобы этого больше не повторилось, в этом году каждому сахарному заводу (наращиваем объемы финансовой поддержки – прим. ред.). 100% мы себя будем обеспечивать собственным сахаром. Да, он будет тростниковый, потому что пока свеклы недостаточно, но это будет наш сахар. Больше дефицита сахара не будет. Цена с завода будет не дороже 450 тенге за килограмм», – заявил глава Минторговли.