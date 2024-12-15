День независимости: волонтеры поздравили астанчан

Фото: акимат Астаны

Организатором мероприятия выступил МРЦ «Астана жастары», сообщает официальный сайт столичного акимата.

«Сегодня, в преддверии праздника, мы, волонтеры молодежного ресурсного центра «Астана жастары», раздаем флажки для жителей и гостей столицы, поздравляем с этим знаменательным днем и напоминаем о значении независимости Казахстана», - говорит волонтер Айдан Байгандыев.

Мероприятие, организованное для горожан, стало не только акцией по раздаче флажков, но и настоящим праздником, который объединил людей вокруг идеи патриотизма. Прохожие с удовольствием приняли участие, делясь добрыми словами и благодарностью за внимание и создание атмосферы праздника.