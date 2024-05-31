День памяти жертв политических репрессий отмечает Казахстан

Сегодня в Казахстане - День памяти жертв политических репрессий, который согласно указу президента от 5 апреля 1997 года, отмечают ежегодно 31 мая, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

31 мая – день памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. В память о многочисленных жертвах в стране проводится множество мероприятий, открываются выставки в музеях, возлагаются цветы на мемориалы, публикуются новые данные.

Репрессии затронули миллионы советских граждан. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек. В период с 1920 по 1953 год только в Казахстане было осуждено более 100 тысяч человек, к 25 тысячам была применена высшая мера наказания - расстрел.

В ранние годы советской власти аграрная, кочевая страна претерпевала значительные трансформации. Массовая индустриализация и рост городов приводили к истощению материальных ресурсов крестьян. Лидер Компартии Казахстана Филипп Голощекин в 1927 году объявил курс «Малого октября». Это означало коллективизацию и перевод казахов-кочевников на оседлый образ жизни.

В результате перегибов и изъятия скота у населения, в период массового голода 1932-1933 годов в Казахстане погибло более полутора миллионов человек. Свыше 600 тысяч казахов покинули пределы страны.

Политика властей вызвала вооруженные выступления, которые были подавлены. Интеллигенция критиковала партийных деятелей за ошибки и перегибы. Советская власть учла факт участия многих деятелей в движении «Алаш-Орда», которое выступало за национальную независимость, в годы гражданской войны.

В 1928 году были арестованы 44 «буржуазных националиста», среди которых Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Магжан Жумабаев, Жусупбек Аймаутов, Халел Габбасов и другие. В сентябре 1930 года арестовали Мухамеджана Тынышпаева, Халела Досмухамедова, Жакыпа Акбаева и других. Часть из них были сосланы на территорию России в Центрально-Черноземную область. Почти всех репрессировали в 1937-1938 годах.

Среди жертв репрессий также Турар Рыскулов, Ныгмет Нурмаков, Султанбек Ходжанов, Узакбай Кулумбетов, Ураз Джандосов, Абильхаир Досов, Смагул Садвакасов, Темирбек Жургенов, Алихан Букейханов, Сакен Сейфуллин, Ильяс Джансугуров, Беимбет Майлин, Кудайберген Жубанов, Санджар Асфендияров. Именами этих деятелей в современном Казахстане названы улицы и государственные учреждения. Их труды изучают школьники и студенты и исследуют ученые. В их честь в стране установлены мемориалы и памятники.

По данным историков, всего в 1937-1938 годы в советском Казахстане были осуждены 118 тысяч человек. Из них 25 тысяч были расстреляны. Среди осужденных были лидеры национальной оппозиции страны, которые выступали против советской политики. По мнению специалистов, в истории того времени осталось еще много «белых пятен».

В советское время на территории Казахстана действовал крупный исправительно-трудовой лагерь Карлаг. Его заключенные были заняты в сельскохозяйственном и индустриальном производстве. За время его работы, в Карлаге побывало более миллиона человек.

В республике находился и уникальный по своему назначению АЛЖИР - Акмолинский лагерь жен изменников родины, контингент которого составляли жены осужденных за политические преступления. На эти годы пришлись и массовые депортации целых народов в Казахстан.

Осенью 1937 года сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев были переселены в республику. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1 миллион 200 тысяч человек.

Участники демонстраций, проходивших в СССР в декабре 1986 года, в независимом Казахстане также приравнены к жертвам политических репрессий. Поводом для начала событий стало снятие с должности первого секретаря ЦК Казахской ССР Динмухамеда Кунаева и назначение на его место Геннадия Колбина. В стране прошли массовые акции протеста, которые были подавлены. В итоге, число задержанных превысило 8,5 тысячи человек. Эти события положили начало демократизации политической жизни страны.

Всего через 5 лет независимый Казахстан объявил о государственном суверенитете. В 1993 году в Казахстане был принят закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». Цель его принятия - восстановление справедливости и возмещение понесенного пострадавшими ущерба.

В столице Казахстана в 2012 году в День памяти жертв политических репрессий открыли памятник. Монументальная скульптура увековечивает страдания народа в тяжелые годы. Комплекс представляет собой «Стену скорби» в форме части юрты «Кереге» и скульптурную группу, состоящую из фигур женщины и ребенка.

Указом президента Касым-Жомарта Токаева в ноябре 2020 года была создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий ХХ века. В целях обеспечения архивного сопровождения работы Государственной комиссии в 2021 году был открыт Центр изучения материалов политических репрессий ХХ века.

В Акмолинской области сейчас действует мемориальный комплекс, посетители которого могут ознакомиться с историями тысяч погибших узниц лагеря.

В 2017 году в Алматы также открыли памятник жертвам голода в Казахстане в 1931-1933 годах. Композиция изображает женщину, держащую на руках обессилевшего ребенка. Памятник установлен в сквере Карагайлы на пересечении улиц Кабанбай батыра и Наурызбай батыра. Трехметровая скульптура выполнена из бронзы и гранита.

Мемориал жертвам репрессий предлагают открыть и в Атырауской области.

В прошлом году, в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий и голода, председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев презентовал новые тома сборника уникальных документов «Ашаршылық. Голод. 1928 - 1934», а Библиотека первого президента передала архивные документы Музейно-мемориальному комплексу «АЛЖИР».