Библиотека первого президента передала архивные документы АЛЖИРу

В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий и голода в Музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР» состоялась торжественная церемония передачи 18 документов и более 60 книг Библиотеки первого президента РК и Архива президента РК, сообщает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы Библиотеки первого президента РК

По словам директора Библиотеки первого президента РК Бакытжана Темирболата, начиная с 1997 года, 31 мая в Казахстане ежегодно отмечается День памяти жертв одной из самых трагических страниц истории народа – массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек и сократившего численность страны на треть.

В своей приветственной речи он выразил надежду, что переданные архивные фотоматериалы и документы окажут посильное содействие в восстановлении исторической справедливости.

По мнению директора Музейно-мемориального комплекса «АЛЖИР» Самата Тергембаева, данный комплекс, как уникальный памятник жертвам массового террора, способствует сохранению памяти о печальных событиях 30–50-х годов XX века, а также формированию патриотизма и нравственных качеств молодого поколения во избежание повторения подобной тяжелой трагедии в будущем.

В свою очередь, заместитель директора Архива президента РК Бейсембай Жумабеков отметил, что с открытием в архиве Центра по изучению материалов политических репрессий ХХ века в масштабах страны появилось специализированное хранилище для подобных документов, а работа Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий получила соответствующее официальное архивное сопровождение.

Также в мероприятии приняли участие депутаты Сената Парламента РК, члены Ассамблеи народа Казахстана, Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, работники акимата Целиноградского района, ветераны и представители общественных организаций.