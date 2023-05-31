Цветы в память о жертвах политических репрессий и голода возложили в Астане

Сегодня Аллея писателей в Астане стала местом памяти жертв политических репрессий. Возложить цветы пришли сюда представители акимата, активисты, общественники, школьники и другие жители столицы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Церемония возложения цветов к памятникам Майлина, Жансугурова, Сейфуллина состоялась сегодня в Астане.

Доктор исторических наук Марат Абсеметов отметил, что сегодня казахстанцы поминают погибших от голода 20-30-х годов прошлого столетия, безвинно осужденных в годы коллективизации и последующие периоды, а также депортированные народы и военнопленных, погибших на территории Казахстана.

Абсеметов рассказал, что первая волна реабилитации началась в 1993 году, когда он с группой ученых ездил в Ленинград, Москву, Киев, Казань поднимать архивные документы, чтобы опубликовать труды Алихана Букейханова, Ахмета Байтурсынова, Мыржакыпа Дулатова.

Он напомнил, что в 2020 году вышел указ президента о создании госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Однако на сегодня не все жертвы, по словам историка, реабилитированы.

«Очень много документов только рассекречиваются. Некоторые все еще закрыты по политическим мотивам. Миллионы дел еще предстоит изучить. Потомки военнопленных приезжают в Казахстан, ищут могилы своих предков и находят», – делится Абсеметов, отметив, что горожане собираются и будут приходить сюда не только в течение дня.

На Аллее писателей, по словам историка, размещены памятники и представителям дореволюционной алашординской интеллигенции, и интеллигенции советского периода – тех, кто свои таланты отдал новой власти, но она их тоже не пожалела, репрессировала.

«Пока жива память человеческая, живы мы», – заключил ученый.

С его заключением согласны активисты и школьники, присутствовавшие на церемонии.

«Мы пришли на возложение цветов вместе с ветеранами, пенсионерами и школьниками отдать дань в день памяти репрессированным, которые положили за нас свои жизни, свои судьбы, семьи и работали не покладая рук, отвоевывая те знания и умения, чтобы передать потомкам», – сказала руководитель Центра активного долголетия Астаны Роза Байсалбаева.