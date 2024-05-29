Музей Карлага организовал театрализованную экскурсию, показав страшную суть политических репрессий

Культура
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Елена Ульянкина, Карагандинская область

Ежегодно 18 мая музейщики всего Казахстана, отмечая профессиональный праздник, пытаются представить посетителям что-то новое. И Музей памяти жертв политических репрессий, который находится в поселке Долинка, не исключение. Здесь организовали театрализованную экскурсию, участники которой смогли не только услышать, но и увидеть то, что пережил наш народ за десятилетия существования Карлага.

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Переходя от одной экспозиции к другой, гости музея становились свидетелями страшных событий первой половины XX века. К примеру, в зале под названием «Голод в Казахстане» перед ними разыграли сценку о заготовке мяса в колхозе, в котором из скота осталась всего одна свинья.

– Всю живность сдали?! Количество сданного скота должно соответствовать направленному вам плану! – требует человек в военной форме от сидящего за столом председателя колхоза.

– Мы не можем выполнить задачу по мясопоставкам. В ауле зарезали последнюю лошадь на мясо, – пытается объяснить глава колхоза, но тщетно. – У меня весь аул голодает! Им нечего есть!

– Вы понимаете, что говорите?! У нас план! – кричит военный.

Экскурсовод добавляет, что, по официальным данным, «Великий джут» унес более 2 млн жизней. Из-за бескормицы более 1 млн человек откочевали за пределы Казахстана. В 30-е годы XX века население страны сократилось как минимум наполовину.

Поразило посетителей музея и зрелище из зала под названием «Зиндан». Здесь перед ними развернулась картина тяжелого труда женщин-заключенных, которые делают саманные кирпичи.

– Все. Не могу. Рук не чувствую, – еле слышно произносит женщина, склонившись над формой для кирпичей, в которой один сломан.

К ней подходит энкавэдэшник и кричит:

– А ну встать! От работы отказываешься?! Еще и вредительством занимаешься!

Он грубо толкает заключенную в спину и заканчивает фразу:

– Пошла! Пару дней зиндана и поумнеешь! А нет – к стенке поставим!

Зиндан – это яма в земле, сырая и холодная, в которую сажали заключенных в наказание за нарушение лагерного режима, за отказ от выхода на работу или порчу производимой продукции. В здании управления Карлага, где сейчас находится музей, такое сооружение было. Однако неизвестно, использовалось ли оно по прямому назначению. Есть данные, что зиндан в качестве холодильника служил работникам столовой.

Кроме того, посетителям рассказали о представителях казахской интеллигенции, которые попали в жернова политических репрессий и были расстреляны. Один из них – создатель революционного Союза казахской молодежи и борец за права тюркских народов Турар Рыскулов. Он был расстрелян как «враг народа». В нынешнем году отмечается 130-летие со дня его рождения.

Публике представили эпизод об аресте Рыскулова. Он тогда, майским днем 1937 года, вместе с семьей находился в Кисловодске.

Вот Турар сидит за столом и читает газету. Его беременная жена наблюдает через окно, как играет их дочь. В этот момент заходит сотрудник НКВД в штатском и спрашивает:

– Турар Рыскулов?

– Да, – растерянно отвечает тот.

– Вы объявлены «врагом народа», пройдемте! – энкавэдэшник протягивает обвинительный лист, а потом уводит мужчину.

Супруга плачет, цепляясь за мужа, кричит, что он ни в чем не виноват. Но тщетно.

Надо сказать, что все сценки основаны на событиях, подтверж­денных архивно-документальными материалами.

Театрализованная экскурсия организована силами сотрудников Музея памяти жертв политических репрессий и неравнодушных жителей поселка Долинка. Профессиональных актеров не привлекали. Соответствующий антураж создали с помощью кос­тюмов и вещей, которые хранятся в музейных фондах.

– Мы не устаем повторять: без прошлого нет будущего, – говорит директор музея Светлана Байнова. – Нашим посетителям хотим рассказать как можно больше о сталинских репрессиях, ссылках, судьбах людей, которые безвинно пострадали. И самое главное, хотим донести до людей – нужно сделать все возможное, чтобы ошибки прошлого не повторились в будущем.

#музей #память #история #репрессии #политические репрессии #экскурсия #Музей Карлага

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