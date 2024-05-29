Музей Карлага организовал театрализованную экскурсию, показав страшную суть политических репрессий
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Елена Ульянкина, Карагандинская область
Ежегодно 18 мая музейщики всего Казахстана, отмечая профессиональный праздник, пытаются представить посетителям что-то новое. И Музей памяти жертв политических репрессий, который находится в поселке Долинка, не исключение. Здесь организовали театрализованную экскурсию, участники которой смогли не только услышать, но и увидеть то, что пережил наш народ за десятилетия существования Карлага.