Депутаты, спортсмены и волонтеры благоустраивают столицу

Напомним, каждая неделя акции имеет свою тематику. Прошлая, с 29 апреля по 4 мая, носила название «Өнегелі ұрпақ» и была посвящена уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

Благородный пример труда и помощи показали депутаты столичного маслихата, которые провели уборку на территории Центра поддержки детей с трудной жизненной ситуацией в районе «Байконур». Здесь в основном содержатся дети-сироты.

Вместе с юными воспитанниками депутаты очистили территорию, посадили огурцы и помидоры.

Не первый год принимает участие в жизни центра депутат маслихата ­Динара Оразалина.

– По специальности я врач и сама являюсь мамой троих детей, но сюда постоянно приезжаю: видеть радостные лица детей – лучшая награда, – признается депутат.

Не отстают от депутатов и известные спортсмены. Так, руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Василий Левит, чемпион Олимпиады в Рио Данияр Елеусинов, чемпион мира по тяжелой атлетике Едыге Емберды организовали субботник в средней школе при детском доме «Светоч». Они убрали мусор во дворе, подмели территорию, скосили заросшую траву и вспахали землю для высадки цветов.

Отметим, что школа при детдоме начала работу в ноябре 1999 года в квартире Лилии Соловьевой. Сегодня воспитанники «Светоча» принимают активное участие в районных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях.

Не остались в стороне и сотрудники специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва № 2 и 5 и Центра подготовки олимпийского резерва. Они провели субботник на территории центра поддержки детей и во дворах пенсионеров, людей с инвалидностью и многодетных семей.

Пока в одной части города трудились отечественные спортсмены, в другой на экоакции были замечены легендарные футболисты Коло Туре и Фадига Халилу. Они приехали в Казахстан для реализации проекта Super bol и сами изъявили желание поучаствовать в акции – посадить саженцы на территории Казах­станской федерации футбола.

– Я впервые приехал в Казахстан в качестве специального гостя на футбольный проект. Очень рад принять участие в акции. До этого был во многих городах. Но Астана особенно покоряет своей красотой. Видно, что чистота поставлена здесь на первое место, – отметил Коло Туре, который в свое время играл за «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль».

Акция продолжилась масштабной посадкой деревьев. Около 40 яблонь высадили на территории Центра социального обслуживания «Нұрлы жүрек». Здесь вооружились лопатами сотрудники учреждения, акимата района «Алматы», воспитанники движения «Жас сарбаз» и представители молодежных организаций.

Директор центра Нурбол Зулкарнаев отметил, что специальные социальные услуги в учреждении получает 271 ребенок. Благодаря помощи неравнодушных жителей в будущем у ребят будет свой яблоневый сад.

Молодые активисты также посадили деревья на территории четырех городских школ.

– Совместно с воспитанниками движения «Жас сарбаз» мы приняли участие в экоакции «Таза Қазақстан», а именно в посадке деревьев, – рассказала руководитель общественного фонда «Бақытты шаңырақ» Ботагоз Султанова. – Хочу отметить, что акция необходима, и на протяжении четырех недель мы приводим город в порядок.

Всего в Астане в этом году планируется посадить больше миллиона зеленых насаждений. На территории города за три недели уже высажено свыше 74 тыс. саженцев.