Липы, сосны и сирень высадили в Астане

Фото: акимат Астаны

24 сентября в столице прошла акция по посадке деревьев и уборке территории в рамках масштабной экологической программы «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Участники высадили более ста саженцев, включая клены, липы, сосны, миндаль и сирень, что не только украсит район, но и поможет в борьбе с загрязнением воздуха.

Параллельно проходила уборка территории вдоль проспекта Женис, в ходе которой было собрано большое количество мусора.

Такие инициативы способствуют объединению сообщества, повышению гражданской ответственности и формированию культуры заботы о природе.

Организаторы отметили, что в Астане на постоянной основе проводятся мероприятия по озеленению и благоустройству.

«Это отличная возможность внести свой вклад в создание чистого и красивого города. Вместе с соседями мы высадили несколько деревьев, убрали мусор и облагородили территорию вокруг. Надеюсь, что такие мероприятия будут проводиться чаще, ведь мы все хотим видеть наш город чистым и зеленым», – сказал один из жителей района.

В городской администрации добавили, что работы по благоустройству сквера продолжаются. Помимо новых зеленых насаждений, здесь будут обустроены зоны для отдыха, детская игровая площадка для разных возрастных групп, а также спортивные тренажеры для активного время провождения жителей района.

Маштабная экоакция «Таза Қазақстан» в столице продолжается и активно поддерживается жителями.

В рамках экоакции в Астане проводятся: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и многое другое.

Напомним, в Астане в текущем году высадят порядка одного миллиона зеленых насаждений, в том числе деревья, кустарники, сеянцы. Большая часть из них уже высажена.