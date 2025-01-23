Десять человек погибли в США от переохлаждения в результате зимнего шторма

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В результате зимнего шторма на юго-востоке США от переохлаждения погибли 10 человек, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Сильные снегопады, ветер и гололёд — такая погода царит в восьми штатах, в том числе во Флориде, Луизиане, Техасе и Джорджии. Там объявили режим ЧС, передает NBC News.

Без электричества остались свыше 130 тысяч домов. Закрыты школы, по всей стране отменили порядка двух с половиной тысяч авиарейсов. Власти просят жителей воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Местные СМИ нарекли снегопады «историческими», поскольку морозы и метели бушуют в регионах страны, для которых такая экстремальная погода нехарактерна.