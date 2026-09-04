Сухая и теплая погода порадует казахстанцев в эти выходные

Погода

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 5-7 сентября, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в предстоящие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, что обусловит преимущественно сухую и малооблачную погоду.

На западе, юге и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтов, местами ожидаются кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами и ветром.

По-летнему теплые дни порадуют жителей практически всей страны, однако на востоке, в горных районах юго-востока ночи останутся прохладными.

Дневная температура воздуха:

На западе, севере, в центре +25+33°С.

На востоке +20+25°С.

На юге +28+37°С.

На юго-востоке +20+30°С, в горных и предгорных районах до +10+20°С

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