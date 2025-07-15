В Атырау после посещения бассейна 13 детей отравились хлором, их госпитализировали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Во время поступления родители сообщили, что дети отравились хлором. Мы сразу осмотрели детей и госпитализировали, провели необходимые процедуры. Также ещё несколько человек обратились к нам после посещения бассейна, - сообщил заведующий отделением областной детской больницы Бауыржан Кадыргалиев.

После вмешательства специалистов областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля выяснилось, что бассейн открыли недавно и без разрешения.

– Разрешающих документов на деятельность у руководителей бассейна, где произошёл инцидент, не было. Нет и санитарно-эпидемиологического заключения. Поэтому перед посещением подобных мест детьми родителям нужно убедиться в безопасности, спрашивать все разрешающие документы на деятельность, - отметила заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айгуль Искакова.

По данному факту начато расследование и возбуждено уголовное дело. Происшествие стало поводом для масштабных проверок в регионе. Их проведут во всех развлекательных заведениях и бассейнах.