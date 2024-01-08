Детский омбудсмен взяла на контроль дело об истязании приемного ребенка в Алматинской области

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Приемная мать жестоко издевалась над девочкой. Ее будут лишать опекунства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

По информации местного паблика, ребенка обжигали горячей водой, избивали, выкручивали уши, на его теле следы в виде ссадин и синяков. 

«Девочке 8 лет, ее удочерила учитель из СШ им Х. Абдуллина, Енбекшиказахский район, село Ташкенсаз. Девочка жила у нее около полугода, в первый раз сбежать ей удалось, но ее нашла знакомая учительницы и вернула к ней, за это она ее еще больше избила. Девочка сбежала второй раз, и ее нашла учительница», – говорится в сообщении. 

Относительно факта истязаний ребенка со стороны ее опекуна в Енбекшиказахском районе высказалась в комментариях под постом детский омбудсмен Динара Закиева. 

"Девочка находится в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело. Далее будут приниматься меры по лишению опекунства. Дело на моем контроле", – отметила она. 

Напомним, комментируя недавнее интервью Касым-Жомарта Токаева, детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что в Мажилис поступит законопроект по криминализации бытового насилия. Документ, по ее словам, предусматривает криминализацию насилия (введение побоев и легкого вреда здоровью в Уголовный кодекс), ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей, введение системы профилактики путем создания инфраструктуры помощи семьям, детям.

 

#ребенок #омбудсмен #опекунство #истязания

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