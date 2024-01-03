Глава государства прокомментировал петицию казахстанцев о семейно-бытовом насилии

В отношении неофициальной петиции казахстанцев об ужесточении наказания за преступления против женщин и детей, Касым-Жомарт Токаев в своем интервью заявил, что представленное в ней мнение граждан будет учтено, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что в настоящее время принимаются системные меры, направленные на профилактику и пресечение преступлений в семейно-бытовой сфере. Так, введена специализация женщин-следователей по расследованию насильственных преступлений, совершенных против женщин и детей, восстановлен штат и усилена деятельность подразделений органов внутренних дел по защите женщин от насилия.

"В прошлом году мы пошли еще дальше и пересмотрели подходы к реагированию на семейно-бытовые правонарушения. С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер их регистрации. Теперь полицейским, чтобы завести дело, не требуется заявление от жертвы бытового насилия. Существенно усилена административная и уголовная ответственность за домашнее насилие. Чтобы исключить давление на пострадавших, устранена возможность повторного примирения сторон по таким делам", – отметил президент РК.

Кроме того, в рамках реализации Послания группа депутатов Мажилиса готовит законопроект, в котором будут предусмотрены новые эффективные меры по противодействию семейно-бытовому насилию.

Токаев заявил, что выступает за укрепление принципа «закон и порядок» и поддерживает ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие.

Относительно неофициальной петиции, которую подписало более 60 тыс. граждан после резонансного убийства женщины в ноябре прошлого года, глава государства заверил, что представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено – в этом сомнений быть не может, независимо от того, соответствует ли указанный документ требованиям закона.