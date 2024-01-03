Глава государства прокомментировал петицию казахстанцев о семейно-бытовом насилии

Президент, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В отношении неофициальной петиции казахстанцев об ужесточении наказания за преступления против женщин и детей, Касым-Жомарт Токаев в своем интервью заявил, что представленное в ней мнение граждан будет учтено, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что в настоящее время принимаются системные меры, направленные на профилактику и пресечение преступлений в семейно-бытовой сфере. Так, введена специализация женщин-следователей по расследованию насильственных преступлений, совершенных против женщин и детей, восстановлен штат и усилена деятельность подразделений органов внутренних дел по защите женщин от насилия.

"В прошлом году мы пошли еще дальше и пересмотрели подходы к реагированию на семейно-бытовые правонарушения. С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер их регистрации. Теперь полицейским, чтобы завести дело, не требуется заявление от жертвы бытового насилия. Существенно усилена административная и уголовная ответственность за домашнее насилие. Чтобы исключить давление на пострадавших, устранена возможность повторного примирения сторон по таким делам", – отметил президент РК. 

Кроме того, в рамках реализации Послания группа депутатов Мажилиса готовит законопроект, в котором будут предусмотрены новые эффективные меры по противодействию семейно-бытовому насилию.

Токаев заявил, что выступает за укрепление принципа «закон и порядок» и поддерживает ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие.

Относительно неофициальной петиции, которую подписало  более 60 тыс. граждан после резонансного убийства женщины в ноябре прошлого года, глава государства заверил, что представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено – в этом сомнений быть не может, независимо от того, соответствует ли указанный документ требованиям закона.

"Вместе с тем важно понимать, что любые законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе не будет полного неприятия, «нулевой терпимости» к любым формам агрессии и насилия. Согласитесь, выглядит странно, когда люди с одной стороны требуют ужесточения наказания за насилие, а с другой – восхищаются «романтикой» криминального мира, возводят в кумиры героев кинокартин, попирающих законы, или даже реальных преступников. Мы должны вместе противодействовать любым попыткам оправдания деструктивного, антисоциального поведения, бороться против правового нигилизма. Следует решительно и единодушно выступить против беззакония и жестокости. Мы как общество должны отторгать любое нарушение норм и правил, любое неуважение к общечеловеческим ценностям, – добавил Токаев. 

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