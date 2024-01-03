Детский омбудсмен: В Мажилис поступит законопроект по криминализации бытового насилия

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Кунапия Гульмира
корреспондент

На своей странице в Facebook она прокомментировала вопрос по семейно-бытовому насилию, прозвучавшему в интервью президента Касым-Жомарта Токаева изданию Egemen Qazaqstan

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она особо отметила положительную позицию Токаева по волнующему всех вопросу: ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Динара Закиева напомнила, что соответствующий законопроект находится на заключении правительства и уже в этом месяце должен поступить в Мажилис парламента для обсуждения в рабочей группе.

Документ, по ее словам, предусматривает криминализацию насилия (введение побоев и легкого вреда здоровью в Уголовный кодекс), ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей, введение системы профилактики путем создания инфраструктуры помощи семьям, детям.

"Глава государства постоянно обращал внимание госорганов на проблему насилия, и за последнее время были приняты важные  системные меры. 

Президент рассказал о мерах, принятых государством для решения данной проблемы. Так, был внедрен выявительный принцип, обеспечивший неотвратимость наказания путем применения мер административной ответственности без заявления. Раньше более 60% заявлений отзывалось жертвами.

Также устранена возможность повторного примирения сторон по таким делам. Был создан единый государственный телефон доверия 111, который за два месяца провел работу по 4800 обращениям", – отметила детский омбудсмен. 

Она также отметила, что разделяет мнение Токаева, о том, любые законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе каждый из нас не будет развивать «нулевую терпимость» к любым формам агрессии и насилия, решительно выступая против беззакония, жестокости, любое нарушение норм и правил, неуважение к общечеловеческим ценностям.

#дети #насилие #женщины #интервью #законопроект #детский омбудсмен #отклик

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