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Молодой педагог прекрасно говорит по-казахски, что могут подтвердить ее друзья и коллеги. Язык Анастасия Афанасьева начала учить с 10 лет.

– Я выросла в поселке 11-я Экспедиция, по сути, это пригород Жезказгана, – рассказала она. – У меня много казахско­язычных друзей, которые в свое время помогли мне выучить язык. Разговорный казахский знаю хорошо и этого достаточно для общения, разве что научная литература дается непросто.

А еще Анастасия Афанасьева всегда мечтала стать учителем, но в эту профессию пришла не сразу. В школе училась хорошо, участвовала в олимпиадах и конкурсах, а по окончании по рекомендации родителей поступила в колледж, чтобы получить профессию нефтяника. Только вот учеба была не по душе, и она ушла из вуза.

– В 21 год я вышла замуж, рассказала супругу о своей мечте, и он меня поддержал, даже принтер купил, – поделилась молодой учитель. – В результате окончила Жезказганский гуманитарный колледж и вот уже восемь лет работаю преподавателем начальных классов жезказганской гимназии № 26.

Идея обучать подопечных русскоязычной школы разговорному языку пришла Анастасии Афанасьевой после того, как она увидела в Интернете видео, где ее коллега из другого региона проводила такие занятия для своих учеников. Педагог решила этот опыт применить на практике в родной гимназии, тем более что первоклашки очень любознательные.

– Интерес появился, когда они поняли, что я говорю на двух языках, – отметила она. – Когда заходит директор или другие учителя, зачастую мы общаемся по-казахски. Для русскоязычных детей, вчерашних дошколят, наша речь казалась иностранной, а еще они очень хотели понять, о чем же мы говорим.

После множества вопросов Анастасия Афанасьева взяла на себя инициативу обучать детей в свободные минуты во время уроков или на переменах. Занятия начинаются с того, что дату и задания на доске учитель пишет на казахском и русском языках поочередно.

– Я считаю, что дети должны знать слова и выражения, которые часто употреб­ляют в жизни: приветствие, вопросы о том, как дела или здоровье, – пояснила она. – Разучиваем стихи, пес­ни на казахском. Моим ученикам это очень нравится, они быстро запоминают материал. К тому же мы каждое слово записываем и ежедневно повторяем. Часто дети спрашивают: «На каком языке будем писать сегодня?»

Конечно, основную базу знаний они получают на уроках казахского языка, а со своим учителем подтягивают разговорную речь.

– Дети очень стараются, уже хорошо знают цифры, отдельные слова, предложения, – рассказала Анастасия Александ­ровна. – В классе учатся представители разных этносов, некоторые мои ученики-казахи испытывают небольшие сложности в разговорной речи, хотя язык знают. Вот почему родители очень рады, что мы практикуем казахский, ведь изменения в семьях заметили сразу.

В обучении языку педагог отталкивается от текущей темы урока: не важно – русского языка, литературы или математики. Записывают слова и их перевод в алфавитном порядке, в свободное время составляют с ними предложения.

– Дети только учатся простым вещам, – поясняет Анастасия Афанасьева. – У них получается довольно хорошо, хотя бывают ошибки в окончаниях, но связь слов верная, смысл предложений понятен. Думаю, им легко учиться, потому что нет стеснительности. В первом классе они постепенно привыкают друг к другу, а во втором уже становятся ближе. К тому же я у них одна, так что всем комфорт­но. Больше нравится им разговаривать между собой: составляем беседы, легкие диалоги. Необходимо, чтобы они привыкли к окончаниям, ведь для учащихся начальных классов они непривычны и сложны. Могут неправильно слова произносить, путаница случается: в казахском языке нет местоимений она и он, отсюда много «почему?».

Дети должны знать казахский язык, считает преподаватель. Эту тему она часто обсуждает с родителями учеников, и они с ней согласны. У ребятишек появляются небольшие разговорные навыки и, что еще важнее, интерес и стремление изучать язык.

– Я считаю, что к каждому ученику нужен свой подход, – отметила она. – Тогда и успехи будут. Мои первые выпускники начальной школы учатся в шестом классе, сейчас у меня второй набор. Люблю всех своих детей, конечно же, первый мой класс – незабываемый. Придя в школу, с таким энтузиазмом взялась за работу, что первое время чувствовала себя на седьмом небе. Успела даже в декрет сходить, дети и родители меня ждали, встречали с малышом, когда выписали из роддома.

Кстати, своего сына Романа Анастасия Афанасьева отдала в казахскую группу детского сада, чтобы рос в казахско­язычной среде. В прошлом году он был единст­венным славянином в группе, в этом году их уже трое. А значит, все больше родителей хотят, чтобы их дети знали казахский язык.

– Сын очень любит детский сад, первые полгода дома вечером говорил только по-казахски, по крайней мере первые два-три часа, – отметила она. – Сейчас замечательно говорит, часто во время игр переходит на казахский язык. Конечно, есть слова, которых еще не знает, но ему всего четыре года, все впереди. Мне кажется, он уже думает на двух языках, а значит, в школе ему будет легче учиться, не будет стресса, который случается, когда дети не понимают, о чем говорят окружающие. В будущем Роман будет изучать язык более углубленно. Мы не планируем переезжать в какую-либо другую страну, потому мой сын должен говорить по-казахски.

Как подчеркивает педагог, главное в жизни – семья, школа, дети. Многие учителя говорят, что устают, что работать нелегко. А она счастлива и надеется, что ее труд всегда будет приносить только радость.

– Мне скоро 31 год, профессию выбрала по душе, коллектив замечательный, – отметила Анастасия Афанасье­ва. – Коллеги и руководители всегда помогут, поддержат. Сейчас получаю высшее педагогическое образование – учусь в казахской группе, чтобы совершенствовать язык.

Знание казахского помогает и в жизни, и в общении. Сейчас многие жители сел, районов переселяются в город, молодежь приезжает учиться. Многие не говорят по-русски, а найти взаимопонимание всегда важно, и для этого нужно знать казахский язык.

– Я начала учить казахский в школьные годы, тоже не все сразу понимала, – объяснила она. – Просила друзей говорить со мной только по-казахски, в школе у меня был прекрасный учитель, которая очень помогала. Если из предложения понимала три-четыре слова, сопоставляла, переводила, получалось предложение. Словарный запас рос: новые слова запоминала, потом дома переводила или просила помощи у друзей. Постепенно улучшались и навыки общения.

Учиться никогда не поздно, считает Анастасия. Люди сами ставят себе барьеры в изучении языков. Если избавиться от стеснения – все получится. Главное – больше общаться!