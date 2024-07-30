Девочка упала в бурную реку во время фотосессии в Туркестанской области

Фото: ДЧС Туркестанской области

Как сообщили в ДЧС, в 15 км от села Каскасу у горной реки Сайрам-су утонула девочка, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сегодня начались поиски девочки с участием родственников из 25 человек.

«28 июля, около 10:00, со слов друзей, во время фотосессии девочка 2008 г. р. по неосторожности упала в реку и утонула. Она находилась на природе в группе отдыхающих из 8-и человек», - говорится в информации.

В поисках задействованы силы ДЧС: 54 спасателя, 1 плавсредство, 1 кинологический расчет и 4 техники, ОСО ДЧС Шымкента (4 спасателя и 1 техника), ДП (10 человек л/с, 3 тех. и 1 квадрокоптер), Лесхоз (6 рабочих на 3 лошадях) и МИО (15 работников).