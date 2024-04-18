Девять человек пострадали при землетрясении в Японии

По данным токийского телевидения, угрозы жизни пострадавшим нет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку в 23.14 среды по местному времени. Очаг залегал на глубине 50 километров.

Позже магнитуда землетрясения была повышена до 6,6.

В течение 15 минут после первого землетрясения в проливе были зафиксированы еще два толчка - магнитудой 5,0 и 4,3.

«В течение примерно недели есть риск повторных толчков силой до шести баллов, поэтому мы просим быть бдительными», - заявили в ходе пресс-конференции представители Главного метеорологического агентства Японии.

В результате землетрясения в ряде районов повреждено дорожное полотно, зафиксированы повреждения жилых домов, произошли отключения электричества и водоснабжения.

О сбоях в работе расположенных в регионе АЭС не сообщается.