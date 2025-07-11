Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Преступники похитили и убили по меньшей мере девять пассажиров автобуса в Пакистане. Об этом сообщило местное СМИ The Express Tribune в пятницу, 11 июля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Комиссар округа Лоралай Саадат Хуссейн сообщил, что вооруженные преступники захватили автобус, вывели из него пассажиров, после чего проверили их удостоверения личности и расстреляли.

Как заявили в местной администрации, преступники принадлежат к группировке «Фитна-аль-Хиндустан» — организации, которая в Пакистане признана террористической. Группировка получает финансирование из Индии и действует в провинции Белуджистан, где и произошло нападение на автобус.

«Жестокие действия террористов «Фитна-аль-Хиндустан» в районе Сардхака в Белуджистане. Террористы убили девять невинных пакистанцев, высадив их из автобуса», — прокомментировал представитель местной администрации Шахид Ринд.

Он также подчеркнул, что правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности, и заверил, что жизнь и безопасность граждан Пакистана будут сохранены.

В середине марта в Пакистане 450 пассажиров поезда захватили в заложники. Боевики взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду. Тогда почти 30 экстремистов были ликвидированы.