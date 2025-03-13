Около 50 заложников убиты в ходе захвата поезда в Пакистане

Об убийстве заложников заявили сами боевики

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В этот момент 190 заложников спасены, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации Reuters, об убийстве 50 заложников заявили сами боевики.

Ранее о том, что по меньшей мере 10 человек погибли, сообщила газета Dawn.

Во вторник боевики из группировки «Освободительная армия Белуджистана» захватили в заложники около 450 пассажиров поезда, следовавшего из города Кветта (административный центр провинции Белуджистан) в город Пешавар (административный центр провинции Хайбер-Пахтунхва).

Экстремисты взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду. Во время нападения произошла перестрелка между сотрудниками службы безопасности поезда и боевиками.