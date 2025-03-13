Около 50 заложников убиты в ходе захвата поезда в Пакистане

В мире,Происшествия
106
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Об убийстве заложников заявили сами боевики

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В этот момент 190 заложников спасены, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации Reuters, об убийстве 50 заложников заявили сами боевики.  

Ранее о том, что по меньшей мере 10 человек погибли, сообщила газета Dawn.

Во вторник боевики из группировки «Освободительная армия Белуджистана» захватили в заложники около 450 пассажиров поезда, следовавшего из города Кветта (административный центр провинции Белуджистан) в город Пешавар (административный центр провинции Хайбер-Пахтунхва).

Экстремисты взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду. Во время нападения произошла перестрелка между сотрудниками службы безопасности поезда и боевиками.  

#поезд #заложники #Пакистан

Популярное

Все
Бизнес нуждается в равных условиях развития
Поля и фермы «породнились» с инновациями
Мясному кластеру быть!
...И миллиарды в швейцарском банке
Помощь маме и ребенку
Число заказчиков растет
Вдохнуть «вторую жизнь»
Дисциплина и знания на первом месте
Борьба за инвалидность
Новые подходы к профилактике правонарушений
Путешественники выбирают маршруты
Огнеборец – профессия отважных
Отголоски веков в узорах и шелке
Песнь об Алие
Искусственный интеллект поможет повысить качество и доступность госуслуг
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации
В центре внимания – благополучие и безопасность детей
Правительство держит ответ
Признательность за труд
Триумф на лыжне
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Путь творчества – путь новаторства
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глава государства посетил праздничный концерт
Сенатор предлагает госмонополию в сфере повышения квалификации педагогов
Обеспечить безопасность, не ограничивая развитие
Спасибо вам за подвиг!
Трамп может вывести американские войска из Германии
Токаев поговорил с Путиным по телефону
Нацгвардия придет на помощь
Как обратиться к микрофинансовому омбудсману
Интернет-мошенники активизировались
Защитить людей от паводка
От культурного шока до успеха: история казахской девушки, открывшей бизнес в США
Для наших мам!
Воспитанники детского дома № 1 продолжат жить и учиться в Алматы
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Сенат ратифицировал ряд соглашений с Катаром о сотрудничестве по уголовным делам
Прозрачность и честность во всех сферах жизни
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

100 тысяч человекоподобных роботов соберут в США
В TikTok появилась функция для контроля детей
Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы
155 заложников захваченного поезда освободили в Пакистане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]