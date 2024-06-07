Дезинсекционные работы против комаров ведут в Астане

Их будут травить ежемесячно по сентябрь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

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Дезинсекционные мероприятия в этом году начались с апреля. В рамках первого тура обработали все естественные и искусственные водоемы города, а это более 120 постоянных и 100 временных, а также открытые стации – парки, скверы, улицы, жилые массивы. С 30 мая начали обработку водоемов и открытых стаций.

В течение сезона мероприятия проводятся в ночное время с 21:00 до 04:00, жителям и гостям столицы во время обработок важно соблюдать меры предосторожности: ограничить посещения обрабатываемой местности и закрывать окна при обработке.

В городской администрации отметили, что дезинсекция нацелена не на полное истребление, а на снижение численности комаров, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы.

При этом, за обработку подъездов и подвалов отвечают КСК и ОСИ/управляющие компании домов. Так как данная территория относится к их компетенции.

Также в ряде домов наблюдается вид комаров – это звонцы.

«Комары-звонцы - не кусачие насекомые. Их часто путают с обычными комарами из-за их внешнего вида. Взрослые комары-звонцы не питаются и живут от 3 до 7 дней, роятся в большом количестве. Поэтому КСК/ОСИ/управляющим компаниям необходимо своевременно проводить дезинсекцию подъездов и подвалов», – пишут в пресс-релизе.

В акимате добавили, что работы по выявлению и снижению численности кровососущих насекомых под контролем и продолжаются в соответствии с графиками работ и рекомендациями научной группы и санэпидконтроля.