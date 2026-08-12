Спорт, творчество, работа: как поддерживают молодежь Астаны

Молодежь составляет значительную часть населения Астаны и активно вовлечена в общественную жизнь столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проектами и информационными инициативами Молодежного ресурсного центра «Астана жастары» охвачена значительная часть молодых горожан. Подробно об этой работе накануне Дня молодежи рассказал руководитель центра Чингиз Тлеулин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Так, среди наиболее востребованных направлений работы с молодежью — коворкинги «Замандас 21», дворовые клубы, волонтерская деятельность, проекты «Жолтап», «Жас жігер», «Үздік», а также развитие студенческого самоуправления.

В рамках проекта «Жолтап» молодые люди могут получить цифровые и рабочие навыки. Продолжительность обучения составляет от двух недель до двух с половиной месяцев. Среди доступных направлений — графический дизайн, работа с искусственным интеллектом и создание контента с помощью нейросетей, мобилография, таргетинг, продвижение товаров на маркетплейсах, а также швейное дело и подготовка электрогазосварщиков.

«В рамках проекта «Жолтап» обучение прошли уже 20 тысяч человек. Из них 60% — 12 тысяч человек — нашли постоянное место работы. Кроме того, немалая часть выпускников проекта открыла собственное дело», — отметил Чингиз Тлеулин.

Для развития творческого потенциала молодежи в столице реализуется студенческий проект «Жастар жалыны». Он объединяет творческую молодежь столичных высших учебных заведений. Кроме того, в коворкингах «Замандас 21» работают бесплатные кружки и секции, большинство из которых имеет творческую направленность.

«Замандас 21» сегодня посещают около 4 тысяч воспитанников. Еще порядка 1,5 тысячи молодых людей занимаются в творческих кружках и секциях при дворовых клубах. Около 2 тысяч студентов вузов участвуют в соответствующих инициативах.

Еще одно большое направление работы с молодежью — спорт. В Астане работают восемь дворовых клубов, расположенных преимущественно в окраинных и густонаселенных районах города. Молодежь может бесплатно заниматься в различных спортивных секциях. Среди наиболее популярных направлений сегодня — грэпплинг, дзюдо, карате и другие виды единоборств. Воспитанники клубов также становятся призерами городских, республиканских и международных соревнований.

Важным направлением работы остается и волонтерство. В базе городского волонтерского штаба насчитывается порядка 8 тысяч человек. Ежегодно волонтеры участвуют примерно в 500 городских, республиканских и международных мероприятиях.

По словам Чингиза Тлеулина, около 50 тысяч человек были охвачены волонтерскими инициативами, связанными с направлениями «Таза Қазақстан» и «Заң мен Тәртіп». Молодежь участвует в экологических акциях, благоустройстве, посадке деревьев, борьбе с вандализмом и наркорекламой. При чрезвычайных ситуациях волонтерские организации также оказывают гуманитарную помощь.

Говоря о предстоящих выборах в Курултай, Тлеулин отметил, что молодежи важно не оставаться сторонними наблюдателями общественно-политических процессов, а самостоятельно изучать программы партий и осознанно делать свой выбор.

«Мы наблюдаем становление новейшей истории Казахстана. Каждый молодой человек должен быть не просто свидетелем, а участником данной истории», — подчеркнул он.

Он также отметил, что новая Конституция уделяет внимание развитию волонтерской деятельности и защите персональных данных. По его мнению, закрепление волонтерства на уровне основного закона может способствовать дальнейшему развитию культуры добровольчества, тогда как усиление защиты персональных данных становится особенно важным на фоне активной цифровизации.