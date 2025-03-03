Династийные войны и формирование нации: вышел спецкурс о Казахском ханстве

Курс — не просто пересказ событий, а попытка понять, как формировалась казахская идентичность и какие процессы привели к появлению Казахского ханства

Qalam выпустил специальный курс о Казахском ханстве от известного историка Султана Акимбекова. В первой части курса, которая уже доступна, описываются события, произошедшие после распада Улуса Джучи — Золотой Орды, и предшествовавшие появлению государства Жанибека и Керея, сообщает Kazpravda.kz

В XV веке на территории левого крыла улуса Джучи шла серьезная борьба за власть, определившая дальнейшую политическую карту региона. Султан Акимбеков объясняет, как начинались династийные войны, складывались неожиданные альянсы и почему в этой борьбе участвовали не только потомки Чингисхана.

В первой части Султан Акимбеков также описывает процесс возникновения новой идентичности казахов, узбеков и ногайцев.

«Надо сказать несколько слов о логике появления таких обобщающих названий, как узбеки, моголы, казахи, чагатаи, ногайцы, крымские татары и другие. Все эти названия появляются в момент кризиса чингизидской государственной традиции, образовавшейся во время создания Монгольской империи. До этого момента основной структурной единицей в разных монгольских государствах был улус во главе с тем или иным чингизидом», — пишет историк в статье для Qalam.

Акимбеков отмечает, что до середины XIV века племенные союзы не существовали в качестве самостоятельных субъектов. Однако по мере развития кризиса чингизидской политической традиции на авансцену выходят племена, которые выделяются из политической системы, и начинают играть более самостоятельную роль, превращаясь в новые военные сословия.

Решение об отделении от государства кочевых узбеков, принятое Жанибеком и Кереем, было политическим шагом. Однако лояльные новому государству племена откочевали в Моголистан, где на них распространилось название «қазақ». Это было связано с необходимостью подчеркнуть отличия, связанные с отделением от государства кочевых узбеков.

По словам Султана Акимбекова, с первой половины XV века термин «қазақ» активно использовался на всей территории распространения чингизидской традиции, обозначая изменение, часто временное, социального статуса человека или группы людей в разных монгольских государствах.

Автор приводит примеры из исторических хроник, где даже такие фигуры, как Тимурид Абу-Саид и Увайс-хан, в разные периоды своей жизни «казаковали». Он также отмечает, что первоначально термин был связан с военным делом.

«Определение «қазақ» использовалось в случае, если воины и элита чингизидских государств либо оказывались на войне, либо временно меняли свой статус в силу военного поражения или специальной подготовки к неким важным событиям. Стоит отметить, что это слово использовали и тогда, когда Жанибек и Керей создали первое Казахское ханство. Со временем определение «қазақ» закрепилось за его населением», — поясняет Акимбеков в материале для Qalam.

Курс Qalam состоит из пяти материалов, доступно описывающих, как появилось, развивалось и пришло к упадку Казахское ханство. Султан Акимбеков подчеркивает, что курс дает возможность не просто ознакомиться с фактами, но и увидеть их в более широком контексте.

«Я думаю, что для Казахстана очень важно получить ответы на вопросы, потому что у нас история часто носит описательный характер. Он, безусловно, важен, потому что это факты, но все равно нужны ответы на вопросы, постановка проблем и раскрытие темы. Я считаю, что в этом курсе есть возможность получить эти ответы. Также он дает нам возможность увидеть те аспекты, которые в комплексе могут дать общую картину», — считает историк.

Этот курс — не просто пересказ событий, а попытка понять, как формировалась казахская идентичность и какие процессы привели к появлению Казахского ханства. Вместо сухой хронологии читатели найдут глубокий разбор малоизвестных фактов, неожиданные выводы и переосмысление ключевых моментов истории.

«Курс Султана Акимбекова сочетает академическую корректность с живым, доступным изложением, разбирая малоизвестные факты и переосмысливая ключевые моменты истории. Автор представляет не только хронологию событий, но и раскрывает их причины, обсуждая при этом, как одно решение меняло судьбу целого региона. Этот курс для тех, кто хочет вникнуть не в статичную историю, а в живую, полную нюансов и неожиданных поворотов. Разумеется, он вызовет дискуссии, подтолкнет читателей к новым исследованиям и изменит восприятие нашей истории. Впереди у нас еще 4 выпуска курса Султана Акимбекова. Мы продолжим запускать новые курсы, которые раскроют сложные и важные темы казахской и тюркской истории», — говорит Жар Зардыхан, главный редактор Qalam.

Следующие части курса будут публиковаться на сайте Qalam каждый четверг.

Султан Акимбеков – кандидат исторических наук, директор Института азиатских исследований (Алматы), автор серии фундаментальных исследований по истории Казахстана: «История степей: феномен государства Чингисхана в истории Евразии», «Казахстан в Российской империи», «Казахи между революцией и голодом».

Qalam – мультимедийный проект, посвященный истории и культуре Казахстана, Центральной Азии и Тюркского мира. Над проектом работает международная команда исследователей из разных стран, включая Казахстан, США, Канаду, Великобританию, Россию. Qalam доступен на трех языках: казахском, русском и английском.