Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое

Гражданин, сын своего Отечества, государственный и партийный деятель, как говорил о себе – горный инженер.

Очерк рассказывает о последних днях его жизни…

Дорога к учителю

В том далеком 1993 году в Саркандском районе готовились к особенному празднику. Его жителям предстояло отметить 115-летие своего знаменитого земляка, одного из первых соз­дателей и руководителей Туркестанской автономии и Алаш Орды, ученого-историка, первого казахского инженера-путейца Мухамеджана Тынышпаева.

Его успехи являются гордос­тью не только для местных, но и для всего казахского народа. Удивляешься великому подарку Всевышнего, давшего в начале XX века сколько талантливых юношей нашей земле. Каждый из них оставил яркий след в истории. Не всем их мечтам было суждено сбыться, но это не их вина, а вина тоталитарного режима, лишившего их жизни. Этого нельзя забывать никогда!

Путеводная звезда Динмухамеда Ахмедовича зажглась в те далекие юношеские годы, а ориентиром был первый инженер-казах Мухамеджан Тынышпаев. Малая родина его жизненного учителя, расположенная на берегу реки Лепсы, в предгорьях Джунгарского Алатау, где он родился и вырос, красива по-своему. Удивительно, что именно из этого простого аула вышел выдающийся государственный деятель и знатный гражданин, великий инженер, который окончил первоначально Верненскую гимназию с золотой медалью и за особое прилежание к наукам по личному указанию семиреченского генерал-губернатора Г. А. Колпаковского был направлен на учебу в Санкт-Петербургский институт путей сообщений Его Императорского Величества с оплатой его учебы за счет казны. В то время это был почти божий подарок.

На парапетах вуза все так же высится его портрет, помещенный там за выдающиеся успехи в учебе в стенах института, который он окончил с отличием. С того момента прошло 115 лет.

...И вот благодарные потомки празднуют день рождения своего земляка, воздавая дань уважения знаменитому сыну казахского народа.

Динмухамеду Ахмедовичу предстояло выполнить свою давнюю мечту. Пришло время исполнить священный долг – открыть памятник и разрезать алую ленту перед бронзовым бюстом дорогого человека и поклониться перед его светлой памятью за все доброе.

Первым же его долгом было оправдание его честного имени, избавление от советского клейма «враг народа», в чем он в свое время принимал самое активное участие, восстанавливая справедливость.

И вот выполнение этой приятной миссии позвало его в дорогу – в Джетысуский край. В этой поездке его сопровождали мы, постоянные спутники, работники киностудии «Казахфильм», оператор-режиссер Юрий Литвяков и ваш покорный слуга, кинорежиссер Молдагали Омаров.

По пути заехали в Баканасский район. Свою рабочую поездку в Джетысуский край и тогда, и после он всегда начинал с посещения святого для себя места – с малой родины своих предков, с Баканасской стороны. Его всегда волновала судьба ее жителей, хотелось для них лучшей доли.

Полупустынный край с его особенным климатом имел свои особенности. Рядом текла полноводная река Или, одна из жемчужин Семиречья, но не всем были доступны ее богатства, хотя она могла им дать многое. Как и у предков, их главным занятием было животноводство.

В глубине души ему не давали покоя мысли о том, как бы полезнее использовать реку для блага людей. По нижнему течению Или Всевышний создал узкий своеоб­разный природный ландшафт, с обоих сторон образовав глубокое ущелье, где река имела извилис­тое, бурное, направленное течение. В будущем ее воды могли бы стать источником дешевой электроэнергии, если построить здесь гидроэлектростанцию.

Бурное развитие промышленности столицы создало дефицит электроэнергии. И встал острый вопрос: откуда взять недостающие мощности? Так сама ситуация подтолкнула к осуществлению его давней мечты.

В 60-е годы здесь началось строительство Капчагайской ГЭС и рукотворного водохранилища. Это сулило, кроме необходимой электроэнергии, еще и освоение засушливых земель района для выращивания новых видов технических культур и орошаемых земель для стабильной заготовки кормов, что являлось основанием для увеличения поголовья животноводства.

И сегодня Акдалинский массив Баканасского района является одним из крупных поставщиком самого северного риса в мире, а также другой сельскохозяйственной продукции. Асфальтированная дорога Капчагай – Баканас забита отарами, возвращающимися с жайляу. Колонна из животных тянется на несколько километ­ров, нескончаемое количество, невозможно пройти и проехать.

...И вот впереди просторы Малайсарийского ущелья. Извилис­тая дорога, ведущая то вниз, то вверх. Перед нами открывается удивительный пейзаж со своими неповторимыми ландшафтами.

Когда поднялись на самую высокую вершину, Динмухамед Ахмедович попросил остановить машину. Ничего не сказав, вышел из машины, поднялся на самую вершину и долго смотрел по сторонам.

Этот миг остался надолго в моей памяти, быть может, он мыс­ленно прощался с родной стороной своих предков. Возвращаясь, не проронил ни слова. Знать бы, о чем он тогда думал, но увы…

На границе двух районов дорогого гостя ждали его земляки. Каждый его приезд для них большой праздник, ставший традицией. Трудно передать радость этой встречи…

После обеда посетили рисоводческий совхоз «Бах-Бахтинский». Знаменитое хозяйство района, стабильно показывающее хорошие результаты по выращиванию технических культур. Начало уборочной страды. В этом году урожай удался на славу, тугие валки обещают хорошие показатели. Настроение аграриев передалось и Динмухамеду Ахмедовичу, почти все механизаторы ему знакомы, большинство из них он знает по имени. Завязался, как всегда, разговор по душам, он расспрашивал каждого о его делах и семье.

Здесь хочется остановиться на одной особо важной детали. Акдалинский рисоводческий массив, как теперь именуется данный регион, своим рождением обязан именно Динмухамеду Ахмедовичу. Когда он поднял проблему об освоении, все приняли сказанное в штыки. По своему географи­ческому расположению этот регион является самой северной стороной, где данная техническая культура по своим параметрам и по климатическим условиям никак не подходила. Это подтвердили и ученые. Но он был уверен в успехе дела. Сегодня здесь с каждого гектара получают 45–50 центнеров товарного риса. И это не предел.

В конце рисового чека спокойно паслись стаи фазанов, притягивая взор своей красотой. Увидев такую картину, он очень обрадовался. Очень пугливая и осторожная птица как будто тоже приветствовала дорогого гостя.

Посетили мост через реку Или, соединивший оба берега. Что значило это сооружение в повседневной жизни сельчан, знают только они, ибо, чтобы попасть в ту или иную сторону, им приходилось проехать более 200 километров по объездной дороге.

И мост удался на славу, радуя глаз своим проектом и масштабом, любо глядеть. Благодарность его земляков ему беззаветная…

К вечеру на лодке любовался красотой природы реки Или. Каждый клев и пойманная рыба радовали его душу. Каждая поездка на малую родину предков всегда давала ему духовную силу.

Столица Джетысуского края – город Талды-Курган. У всех встречающих – радость на лицах, удовлетворение от встречи с высоким гостем.

Красивая и неповторимая природа Джунгарского Алатау. Аул Пионер (теперь аул имени Мухамеджана Тынышпаева), где он родился и вырос, расположен на берегу реки Лепсы. Буйное русло несет высокие волны, пенясь и разбрызгивая во все стороны прохладную влагу, с грохотом устремляется вниз. Шум реки слышен за многие версты. Чис­тая, как слеза. Ветерок несет прохладу, создавая озоновую отдушину. Зелень, полевые цветы, усыпанные вдоль побережья.

Красота и краснота антоновских яблонь издали притягивает глаз. В каждом дворе сельчан красуются высокие плодоносные деревья, увешанные крупными плодами. Привезенные из далекого Воронежского края казаками-переселенцами более ста лет тому назад, до сих пор радуют душу.

Всюду с радостью и апло­дисментами встречает народ Динмухамеда Ахмедовича, повсеместно слышатся здравицы в его честь, каждому хочется пожать ему руки.

Поселок Пионер сегодня хорош по-особенному. Отроду здесь не было столько народу. Гости отовсюду: москвичи, петербурж­цы, алматинцы, представители других городов республики, а также соседи из Узбекистана и Кыргызстана.

Знаменитая железная дорога Турксиб, ставшая дорогой жизни не только для казахстанцев, но и для всей Центральной Азии – подарок инженера-путейца Мухамеджана Тынышпаева на заре советской власти – и сегодня служит своему народу.

Его бронзовый бюст и есть дань уважения его великому труду, благодарность земле, вырастившей такого гражданина.

Рядом с его бюстом красуется новая трехэтажная школа имени юбиляра, это особый подарок местной детворе. Можно понять радость не только ребятишек и их учителей, но и родителей, а также сельчан…

Вот новая улица, названная в его честь. Радость у всех, ведь каждому дорого имя их земляка, сделавшего за свою короткую жизнь для своей страны намного больше, чем многие другие.

Выступив перед земляками и гостями, разрезав алую ленту перед бюстом, Динмухамед Ахмедович дал сигнал большому тою. К обеду торжество перенесли в жайлау Тынышпая бия, названного в честь его знаменитого дедушки.

Со всех сторон крутые каменистые отроги, а здесь равнина. Местность, чем-то похожая на римский Коллизей, как будто находишься внутри чаши.

Большой той проходит в лучших казахских традициях. Театральное представление посвящено батырам, ханам и биям, прославившим Джетысуский край.

Какой той без конной скачки, қыз қуу, аудыраспақ, теңге ілу и қазақ күресі? Чувствуется особая подготовка к мероприятию, старались вовсю, чтобы не ударить лицом в грязь. Прекрасный концерт стал апофеозом праздника.

И этот день отмечала даже природа особенной температурой – жара достигла 33 градусов. Небывалый случай здесь в это время.

Целых четыре часа Динмухамеду Ахмедовичу пришлось сидеть в президиуме под палящим солнцем. Понятно, не каждый выдерживает такое испытание, тем более человек в возрасте. Но он сидел как глыба, прислушиваясь к каждому выступлению с особым вниманием.

Впереди предстояла встреча с жителями селения Уш-Арал. Время перевалило к вечеру. Народ никак не хотел отпускать Динмухамеда Ахмедовича. Все хотели сказать ему свое сокровенное слово. Не мог он в этом им отказать.

Почти к вечеру его отпустили, он поблагодарил людей за все, и мы буквально помчались в путь. Прибыли в поселок Уш-Арал, когда стемнело. Здесь народ ждал его с двух часов дня. Поднявшись на трибуну, он попросил извинения за опоздание. Пожелал всем благополучия, здоровья и успехов в личной жизни.

Кто мог в тот миг подумать, что это было его последние обращение к своему народу, что завтра он попрощается с бренными миром, открыв врата темного царства...

Озеро Алаколь

Жемчужина Казахстана известна своими целебными свойст­вами. Единственное озеро в мире, состоящее из тридцати хими­ческих элементов. Древние рисунки животных на камнях, появив­шиеся более трех тысяч лет тому назад здесь в долине царей, где покоятся сакские властелины.

Лечебные свойства здешних вод были известны еще во время нашествия войск Чингисхана. Именно здесь лечились и отдыхали его воины. Сегодня озеро превратилось в зону массового отдыха казахстанцев и гостей из разных стран. Образовался туристический кластер, у него большое будущее. Благое пожелание Динмухамеда Ахмедовича, видимо, легло на благополучную почву.

На следующий день он познакомился с достижениями местных предпринимателей. Им всем хотелось поделиться с ним своими мыслями и видением будущего. Посмотрев и послушав их, он поделился своим жизненным опытом, как всегда советовал, подсказывал, продвигая их мысли дальше.

После обеда вышли на прогулку к озеру Алаколь. Погодные условия были прекрасными, при полном штиле находиться в озере весьма приятно. Все-таки целебная вода успокаивает нер­вы, а это главное. А какая была славная уха…

У всех приподнятое настроение. Вечерело, и все мы во главе с дорогим гостем вернулись на базу. Как всегда, нас ждал щед­рый дастархан. С особенным аппетитом принялись за еду после приятной прогулки, вдруг Динмухамед Ахмедович начал отходить от стола… Личный врач мгновенно оказался возле него, сразу положили на диван. Стоя у его ног, я приложил руку к его пульсу, биение становилось все реже и реже. Он стал потихоньку откидывать голову на левый бок, и через некоторое время уже не было никаких признаков жизни…

Так тихо и мирно, без единого звука он ушел в мир иной…

Исполнив свою заветную мечту, проведя торжественное мероприятие, посвященное дорогому человеку, заменившему в трудные годы студенчества самых близких людей, давшему добрые советы и оказавшему неоценимую помощь в годы голодомора, когда миска супа была дороже золота, он сам ушел в путь туда, откуда никто не возвращается…

В этом есть какая-то необъяс­нимая символика.

Последнее интервью

С тех пор прошло 30 лет. Незаметно пролетели годы. Было все. Республика Казахстан стала независимым государством, членом ООН.

Судьба подарила мне редкую возможность быть около этого человека, видеть и слышать его. Удивляюсь, всегда не перестаю думать, что за это время из его уст не услышал хотя бы одно бранное слово.

При его должности, с его занятостью надо иметь такую терпимость, культуру и добрую человеческую сердечность и любовь к ближнему. И все эти качества были в его жизни всегда. Где бы он ни находился, с кем бы ни встречался, никогда себе не изменял.

Начиная с 1969 года и до пос­ледних дней сопровождал его в поездах по республике, вдоль и поперек объехали родной Казахстан, и не один раз.

До сих пор с закрытыми глазами представляю необъятные просторы страны. И везде, и всюду – его незримые славные следы, неутомимый труд во благо родной страны, будь то фабрика, завод, цех, карьер или нефтяные и газовые месторождения, шахты, города и поселки или другие объекты.

А какой он был рассказчик, можно сказать – живая энциклопедия! От его острого юмора невозможно было усидеть без смеха, это уже другая история...

Всегда старался помочь человеку конкретными делами, не было ни одного вопроса, который бы он оставил без внимания и исполнения.

...Время неумолимо бежит вперед. С политической карты мира исчезла великая держава. Сегодня подрастающее поколение не знает глубоко историю своего государства и народа, пока это им неинтересно.

Ясно одно – в какой-то миг была потеряна живая нить связи. Сегодня долг взрослых передать эстафету молодому поколению. Это очень тонкое дело, любая ошибка потом обойдется очень дорого.

Одним из заветов и наказов Динмухамеда Ахмедовича был именно этот вопрос. Мы, вчерашние молодые люди, нам уже за семьдесят, и с каждым годом нас становится все меньше и меньше. Сегодня об этом говорить – наш долг.

Наше поколение 1940-х было и остается патриотами. Основой нашего воспитания были обычаи и традиции нашего народа, переданные нашими прадедами, дедушками и бабушками, отцами и матерями, а также старшими. Они нас воспитывали своими конкретными примерами,как говорится, словом и делом. Быть может, поэтому с точки зрения сегодняшнего мировоззрения мы правильные.

И сегодня этот вопрос стоит очень остро. Незнание порождает бескультурье, а это создает смертельную опасность. Само время показало правильность этих слов.

Народ, который не знает свою историю и своих предводителей, не имеет будущего. Как ни горько об этом говорить, но это правда. Независимость страны, выстраданная народом, требует основательного национального фундамента. Это основа хорошего дома, в целом государственности.

Путь, пройденный Динмухамедом Ахмедовичем и его преемниками, – это история нашего Казахстана. Его трудовая биография неотделима от истории страны и жизни народа. Во всем том, что было создано в республике, есть его непосредственное участие. В отличие от некоторых он никогда не бил себя в грудь, глубокая человечность и высокая культура не позволяли ему этого делать.

В своем последнем интервью, данном мне, на вопрос о будущей судьбе народа и государства он ответил: «Я верю своему народу, его будущее светлое!..»

Есть ли более благородные пожелания, чем это?!

Выдающийся лидер Джавахарлал Неру о нем сказал так: «Нет большего счастья, чем быть сыном великодушного и доброго народа. Это казахский народ. И счастлив тот народ, у которого есть почитающий его прошлое и искренне работающий для его светлого будущего верный сын. Это великий сын – Динмухамед Ахмедович Кунаев…»

Что можно добавить к сказанному? В дань уважения светлой памяти Димаша Ахмедовича, как его ласково назвали в народе, идет работа над созданием многосерийного полнометражного документального фильма о Д. А. Кунаеве.

Для него не было ничего главнее Родины и народа. Он в своей книге писал: «Я всегда преданно служил своему народу и всегда остаюсь таким!..» И таким остался в наших сердцах.