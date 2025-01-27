Дизайн медалей Азиады-2025 года опубликовали в Китае

Фото: Медиакорпорация Китая

Она стилизована под фигуру бегущего шорт-трекиста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Этот вид конькобежного спорта традиционно популярен в Азии, и именно азиатские спортсмены доминируют в мировом шорт-треке. Несвойственные этой дисциплине изгибы беговой дорожки символизируют на медали футуристичный дизайн Большого театра Харбина, одной из главных достопримечательностей города-хозяина Игр.

На оборотной стороне изображены горы Большого Хингана и леса горнолыжного курорта Ябули. Венчает картину солнечная эмблема Олимпийского совета Азии, инкрустированная агатом из уезда Сюнькэ. Агаты Сюнькэ - охраняемый географический бренд в Китае, поделочный камень из района городского округа Хэйхэ по плотности и качеству считается одним из лучших в мире.