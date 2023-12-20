«Длинные» деньги для аграриев

Вопросы совершенствования системы финансирования АПК, в том числе путем создания специализированного банка второго уровня (Агробанка), обсуждались на днях в Мажилисе Парламента в ходе заседания «круглого стола».

В мероприятии, состоявшемся под председательством главы Комитета по аграрным вопросам Серика Егизбаева, приняли участие депутаты Мажилиса и Сената, руководители минис­терств сельского хозяйства, национальной экономики, финансов, торговли и интеграции, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национального банка, квазигосударственного сектора, представители акиматов областей, общественных объединений, эксперты и аграрные товаропроизводители.

Предваряя обсуждение, Серик Егизбаев проинформировал, что на данный момент объемы финансирования субъектов агропромышленного комплекса по линии Аграрной кредитной корпорации и «КазАгроФинанса» составляют чуть более 460 млрд тенге. Это всего 18,4% от общей потребности в 2,5 трлн тенге.

Удельный вес сельского хозяйства в общем портфеле кредитов банков второго уровня в текущем году составляет лишь 2,3%, в то время как на кредиты в торговле приходится 48,3%.

– Комментарии, как говорится, излишни. Кредитные ресурсы для большинства фермеров недоступны. Основная причина – отсутствие ликвидного залогового обеспечения, высокие требования финансовых организаций к заемщикам, – заметил председатель комитета.

Именно поэтому, как подчерк­нул Серик Егизбаев, необходимо выработать новые механизмы по повышению доступности кредитных ресурсов для мелких и средних фермеров, привлечению банков второго уровня, частных лизинговых компаний, кредитных товариществ и МФО к финансированию отрасли. В повестке заседания также значилось обсуждение предложения о создании специализированного Аграрного банка.

Участники заседания напомнили, что за открытие Агробанка уже неоднократно высказывались сельхозпроизводители, и эту идею поддерживают депутаты. Однако, в соответствии с пунк­том 7 статьи 3 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Рес­публике Казахстан», создание в стране специа­лизированных отраслевых банков с учас­тием государства, за исключением­ АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (Отбасы банк), не допускается.

Учитывая узкую специализацию предлагаемого Агробанка, необходимость вложения в него дополнительных бюджетных средств для обеспечения финансового состояния, его создание уполномоченные гос­органы по бюджетному планированию и исполнению бюджета, а также финансовый регулятор в сфере банковского надзора не поддерживают.

Конечно, в Казахстане для удовлетворения потребности аграриев в финансовых услугах действует многоуровневая система, включающая в себя универсальные коммерческие банки, кредитные товарищества, различные специализированные учреждения, деятельность которых связана с кредитованием сельского хозяйства без возможности прив­лечения депозитов. В том числе и из-за этого «длинные» деньги для аграриев по-прежнему не доступны, а отрасль страдает хроническим недофинансированием. Причем никто из спикеров не смог озвучить, сколько же недополучает отрасль.

По данным Министерства сельского хозяйства, ежегодно для земледельцев выделяется финансирование на проведение весенне-полевых и уборочных работ.

Льготное кредитование осуществляется через программу «Кен дала» в объеме 140 млрд тенге, что позволяет охватить льготным кредитованием 2 млн гектаров сельхозугодий. Основными кредитующими организациями отрасли выступают дочерние организации холдинга «Байтерек» – АО «Аграрная кредитная корпорация» и «Каз­АгроФинанс». В 2023 году по линии Аграрной кредитной корпорации были выделены средства в объеме 330 млрд тенге, в том числе на проведение весенне-полевых работ – 140 млрд тенге. АО «КазАгроФинанс» направило средства в сумме 170 млрд тенге, в том числе 20 млрд тенге для финансирования закупа кормозаготовительной техники и мобильных систем орошения.

Как проинформировал депутатов вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, в соответствии с поручением Главы государства начата работа по масштабированию проекта, нап­равленного на повышение доходов сельского населения «Ауыл аманаты». В нынешнем году на эти цели ассигновано 100 млрд тенге с планом выдачи более 17 тыс. микрокредитов.

– Параллельно проводится­ работа по тиражированию успешного опыта Северо-Казахстанской области, связанного с реализацией крупных инвестиционных проектов в сфере АПК. Условия предоставления займа максимально льготные. В текущем году на эти цели планируется выделить 100 миллиардов тенге, за счет которых будет профинансировано строительство 65 молочно-товарных ферм, – сообщил вице-министр сельского хозяйства.

При этом Ербол Тасжуреков отметил, что создание Агробанка не соответствует законодательству о банковской деятельности. Вмес­те с тем, принимая во внимание важность расширения финансирования сельского хозяйства в части банковского кредитования для сохранения продовольст­венной безопаснос­ти страны, министерство изучило полезный опыт Россельхозбанка (Российская Федерация) и Ziraat bankasi (Турция) и готово работать над тем, чтобы финансирование для аграриев стало доступнее.

Помимо существующего законодательного запрета на специализированные отраслевые банки, создание Агробанка связано с рядом рисков. Как пояснил заместитель председателя Национального банка Виталий Тутушкин, высокий уровень рискованности данной отрасли при повышенной концентрации займов в ссудном портфеле потребует создания дополнительных провизий и повысит нагрузку на капитал. В случае его недостаточности на покрытие убытков, связанных с возможным ухудшением качества данных займов, потребуется соответствующая докапитализация банка за счет государственных средств.

– Учитывая специфику деятельности Агробанка, существует высокая вероятность того, что он может столкнуться­ с трудностью привлечения депозитов населения, что потребует поис­ка альтернативных источников фондирования. В результате его деятельность будет постоянно требовать увеличения участия государства и вливания бюджетных средств, – предостерег финансовый экс­перт.

Учитывая негативный опыт функционирования банков, кредитующих преимущественно сельскохозяйственную отрасль, необходимо принимать взвешенное решение, уверен спикер. Впрочем, функционирование такого кредитно-финансового института вполне возможно, если правильно определить потенциальные риски и выбрать верную стратегию управления ими, считает Виталий Тутушкин.

В пользу создания Агробанка выступил депутат Мажилиса Анас Баккожаев, пояснив, что это финансовое учреждение будет работать в интересах аграриев, предоставляя им дешевые кредиты по ставке 2,5–3%.

– Во-первых, мы не говорим о том, что только государство должно быть учредителем Агробанка. Сами фермеры, сами предприниматели могут стать его соучредителями и акционерами. То есть само понятие ме­няется. Банк будет способствовать решению социального вопроса. Фермеры работают в регионах, им нужны оборотные средства, они должны получать дешевую аграрную продукцию, и это мы должны стимулировать, – подчеркнул мажилисмен.

Таким образом, по его словам, земледельцы по аналогии с кредитными товариществами сами будут управлять Агробанком, находясь в его системе.

По словам депутата Айдарбека Ходжаназарова, проблема доступности финансирования для фермеров Казахстана лежит во взаимодействии с банками второго уровня и связана со спецификой сельского хозяйства. Фермеры с банкирами говорят на разных языках.

Оценка платежеспособности заемщика с учетом климатичес­ких, эпизоотических, рыночных и других рисков требует от банка отраслевой экспертизы и массива специальных данных. Но у действующих БВУ нет ни того, ни другого, поэтому специализированный Агробанк мог бы решить эту проблему.

Производители сельскохозяйственной продукции поддержали депутатов. Более того, отметили, что если б Агробанк работал уже сегодня, то при его участии можно было бы быстрее и эффективнее решить проблемы, вызванные нынешними погодными условиями, приведшими к снижению урожая и его качеству.

– Мы видим, что действующая модель финансирования аграрной отрасли требует совершенствования, поскольку она не отвечает потребностям фермеров в кредитных ресурсах. В частности, требуется в разы увеличить объемы финансирования, смягчить условия кредитования и залоговой политики, массово вовлекать субъекты АПК в систему страхования, так как проекты в сельском хозяйстве имеют долгие сроки окупаемос­ти и высокие риски, – подытожил обсуждение Серик Егизбаев.

Прозвучавшие предложения будут обобщены, на их основе подготовят соответствующие рекомендации, которые Комитет по аграрным вопросам Мажилиса Парламента направит в Правительство.