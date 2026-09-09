Убрано более половины площадей

Каждый погожий день сейчас буквально на вес золота, а потому регион живет по особому календарю. Его не напечатаешь на бумаге и не повесишь на стену. Он составлен из погоды, влажности зерна, готовности техники и скорости, с которой комбайн проходит очередной загон. Время уборки изме­ряется не часами, а... гектарами.

В аграрном Тайыншинском районе зерновые уже убраны на 72% площадей. В уборочной кампании задействованы 1 957 тракторов и 756 комбайнов, причем 526 из них относятся­ к высокопроизводительной технике.

За этими цифрами стоит привычная для северного земледельца картина: огромное поле, уходящее за горизонт, и комбайн, который кажется маленьким на фоне степи. Он движется ровно и неторопливо, хотя за внешним спокойствием­ скрывается напряженная работа. Урожай нужно успеть убрать вовремя, пока погода позволяет сохранить и зерно, и результат целого года труда.

В хозяйствах района сегодня особенно заметно, насколько изменилась техника. Современные машины позволяют быстрее проходить большие площади, сокращать потери и не зависеть от человеческих возможностей так сильно, как это было прежде. Но и самая совершенная техника не отменяет главного правила северной жатвы: если пришел хороший день, его нельзя терять.

С поля зерно отправляется туда, где начинается следующая часть большого пути. В Тайыншинском районе работают шесть хлебоприемных предприятий общей мощнос­тью 409,8 тыс. тонн. Они уже приняли более 90 тыс. тонн зерна нового урожая.

На элеваторах зерно взвеши­вают, очищают, сушат, распределяют по емкостям. Здесь степной труд получает свое окончательное измерение в тоннах.

В нынешнем сезоне сельхозпроизводители района располагали более широкими возможностями для обновления хозяйств. Государственная поддержка позволила приобретать новую технику, расширять использование минеральных удобрений и высокопродуктивных семян, менять структуру посевов. На весенне-полевые и уборочные работы аграриям района предоставлено около 27 млн тенге льготных кредитов, сообщила пресс-служба акима области. В целом по СКО убрано уже более 52% посевных площадей. Средняя урожайность составляет 15,3 центнера с гектара.

Современное сельское хозяйство Тайынши не ограничи­вается только выращиванием зерна. В районе реализуются­ и другие проекты. В частности, ТОО «Ясная поляна» строит­ завод по переработке чечевицы. Объем собственных инвес­тиций в проект составляет 1,5 млрд тенге. Предполагается, что продукция предприятия будет поставляться на экспорт, в том числе в Турцию.