Для бизнеса электроэнергия подешевела

Общество
9
Елена Ульянкина

В Караганде с 5 мая подешевела электроэнергия для тысяч предпринимателей, которые держат магазинчики, кафе, аптеки, салоны красоты и небольшие производственные мастерские.

коллаж «КП»

Тариф для них снизился с 43 до 37 тенге за кВт.час электроэнергии, то есть почти на 15%. Это стало возможным после того, как Комитет по регулированию естественных монополий приостановил действие лицензий нерегулируемых энергоснабжаю­щих организаций.

– Нерегулируемые энергоснабжающие организации сами решали, кому и по какой цене продавать электроэнергию. Государство не имело влияния на их тарифы, – пояснил руководитель департамента КРЕМ по Карагандинской области Кымбат Бейсенов. – Поэтому регулируемые энергоснабжающие организации не могли с ними конкурировать. А те, используя эту ситуацию, систематически переманивали наиболее платежеспособных юридических лиц и бюджетные организации. Поскольку стоимость электро­энергии для них выше, чем для населения. Впоследствии это послужило одной из причин ежегодного роста тарифов и недофинансирования энергетической отрасли. Всего в Казахстане услуги энергоснабжения оказывали более 100 компаний, причем только на 34 из них распространялось госрегулирование тарифов.

– Отмечу, что регулируемые энергоснабжающие организации поставляют электро­энергию 98% населения нашей республики. Они несут социальную нагрузку, имея доход всего в один тенге с каждого киловатт-часа, – добавил Кымбат Бейсенов. – Тогда как нерегулируемые обслуживают только крупные предприятия и бюджетные организации, имея маржу в 30–50%, то есть 5–20 тенге с каждого проданного киловатт-часа.

После того как нерегулируемые энергоснабжающие организации лишились лицензий, их потребители перешли на обслуживание к гарантирующим поставщикам электро­энергии. В Караганде им является ТОО «КарагандыЖылуСбыт». Количество его потребителей выросло, увеличился и объем поставляемой электроэнергии. Как результат – снижение тарифа. Получается, сработал закон рынка – оптом дешевле. КРЕМ продолжает работу по исключению непродуктивных посредников из цепочки электроснабжения потребителей. Это приводит в том числе и к снижению стоимости коммунальных услуг.

#Караганда #тарифы #электроэнергия #предприниматели

Популярное

Все
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Брачные игры по-итальянски
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
О чем молчит оружие?
Чтобы быть полезным, необязательно ждать, когда повзрослеешь
Память о подвиге солдат хранит школьный музей
Семейных детдомов больше нет
Кузница директоров школ
Бананы созрели в первой в республике промышленной теплице
Алматинские школьники высадили сотни деревьев
Как ремесло становится искусством
Сборная Казахстана победила Францию, но проиграла Словакии
Без вины виноватая
Фильм, который заставит задуматься
Собиратель крылатых слов
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Ветераны войны в Мангистау получили выплаты к Дню Победы
Эковолонтеры ЕНУ подарили саженцы жителям Астаны
Закончился восьмой тур первенства страны
Документы выдаст постомат
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Подвигу казахстанцев посвящается...
До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра
Токаев: Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
Легенда дзюдо Сёхэй Оно проведет мастер-классы в Казахстане
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Правительство России 7 мая уйдет в отставку
Премьер поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Казахстанские военнослужащие отстаивают интересы страны на спортивных аренах
На жильё для пострадавших от паводков актюбинцев бизнес направит 28 млрд тенге
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые

Читайте также

Все больше жамбылцев желают изучить язык Абая
Нужны мобильные дома дружбы для работы в глубинке
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахског…
Кузница директоров школ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]