Для бизнеса электроэнергия подешевела

Тариф для них снизился с 43 до 37 тенге за кВт.час электроэнергии, то есть почти на 15%. Это стало возможным после того, как Комитет по регулированию естественных монополий приостановил действие лицензий нерегулируемых энергоснабжаю­щих организаций.

– Нерегулируемые энергоснабжающие организации сами решали, кому и по какой цене продавать электроэнергию. Государство не имело влияния на их тарифы, – пояснил руководитель департамента КРЕМ по Карагандинской области Кымбат Бейсенов. – Поэтому регулируемые энергоснабжающие организации не могли с ними конкурировать. А те, используя эту ситуацию, систематически переманивали наиболее платежеспособных юридических лиц и бюджетные организации. Поскольку стоимость электро­энергии для них выше, чем для населения. Впоследствии это послужило одной из причин ежегодного роста тарифов и недофинансирования энергетической отрасли. Всего в Казахстане услуги энергоснабжения оказывали более 100 компаний, причем только на 34 из них распространялось госрегулирование тарифов.

– Отмечу, что регулируемые энергоснабжающие организации поставляют электро­энергию 98% населения нашей республики. Они несут социальную нагрузку, имея доход всего в один тенге с каждого киловатт-часа, – добавил Кымбат Бейсенов. – Тогда как нерегулируемые обслуживают только крупные предприятия и бюджетные организации, имея маржу в 30–50%, то есть 5–20 тенге с каждого проданного киловатт-часа.

После того как нерегулируемые энергоснабжающие организации лишились лицензий, их потребители перешли на обслуживание к гарантирующим поставщикам электро­энергии. В Караганде им является ТОО «КарагандыЖылуСбыт». Количество его потребителей выросло, увеличился и объем поставляемой электроэнергии. Как результат – снижение тарифа. Получается, сработал закон рынка – оптом дешевле. КРЕМ продолжает работу по исключению непродуктивных посредников из цепочки электроснабжения потребителей. Это приводит в том числе и к снижению стоимости коммунальных услуг.