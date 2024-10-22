До 10 млн тенге подъемных выплат получают врачи в области Жетісу

Здравоохранение
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Для привлечения медицинских кадров в области Жетісу впервые стали выплачиваться подъемные выплаты врачам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

До 10 млн тенге выплачивают врачам, прибывающим на работу в сельскую местность, и по 5 млн тенге тем, кто работает в городе.

Соцпакет и финансовое стимулирование позволили привлечь в этом году 9 врачей в сельские медицинские организации, и еще 16 врачей остались работать в областном центре. До конца года планируется выплатить подъемные еще 45 врачам, принятым на работу с июля по октябрь текущего года.

Как отмечают в управлении здравоохранения области, в прошлом году дефицит врачебных кадров в регионе удалось снизить на 8%, с начала года кадровый состав медработников пополнился на 76 дипломированных специалистов.

При этом прибывающие врачи должны успешно пройти трехмесячный испытательный срок и проработать в общей сложности в регионе 5 лет.

«Для привлечения профессиональных медицинских кадров принято решение выплачивать единовременные подъемные выплаты, на эти цели из бюджета выделено 595 млн тенге», - сообщил руководитель областного управления здравоохранения Арман Джансенгиров.

Отметим, ежегодно в область прибывает порядка 80 молодых специалистов. Один из них хирург с 17-летним стажем Нурмухамед Байжанов, прибывший работать в отделение центральной больницы Алакольского района в селе Кабанбай. Работать в сельскую больницу он приехал 6 месяцев назад, в качестве поддержки получил подъемные в размере 10 млн тенге. Местный акимат смог создать для его семьи условия для проживания.

«Работать конечно не легко, в день бывает по 2-3 сложных операции, не считая небольших травм. Но мы, медики, сами выбрали этот путь. И наша главная задача – помочь людям. Бывали и сложные случаи, связанные с тяжелыми травмами, полученными детьми, когда счет шел на минуты. Благо, у меня 4 сертификата, общий взрослый, общий детский хирург, детский травматолог, детский ортопед, детский уролог, поэтому делаем операции разного профиля», - рассказывает Байжанов.

По словам заместителя директора Алакольской ЦРБ Эльмиры Сериковой, в отделение районной ЦРБ в селе Кабанбай по данной программе принято 5 новых специалистов, включая двух хирургов, двух реаниматологов и одного акушер-гинеколога. Все специалисты получили свои подъемные выплаты.

Напомним, что в этом году главой государства принят закон, согласно которому медицинские работники по остродефицитным специальностям, приезжающие на работу в сельскую местность, получают 100 МЗП или 8,5 млн тенге.

#медицина #Минздрав #соцпакет

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