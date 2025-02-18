Дочь стала донором для матери в Туркестанской области

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Первая операция по пересадке печени в регионе прошла успешно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав



Пациентка – 48-летняя женщина, с 2019 года находилась под наблюдением гастроэнтеролога, была диагностирована вирусная этиология цирроза печени класса B (по классификации Child-Turcotte-Pugh). Несмотря на лечение, заболевание осложнилось портальной гипертензией, отеками и гиперспленическим синдромом, что значительно ухудшило состояние больной. Единственным шансом на спасение стала трансплантация печени.



Донор - 19-летняя дочь пациентки. Операция была проведена на базе Туркестанской областной клиники под руководством академика Б. Баймаханова и специалистов Национального научного центра хирургии. В команде врачей работали анестезиологи В. Мутагиров и М. Жумабекова, хирурги М. Досханов, С. Тилеуов, Ж. Оспан, а также другие специалисты областной клинической больницы.



Послеоперационный период проходит без тяжелых осложнений, функция пересаженного органа постепенно стабилизируется. Это первая трансплантация печени в истории Туркестанской области, которая открывает новые возможности для развития трансплантологии в регионе.

Ранее сообщалось о том, что в Кызылорде впервые была пересажена печень 40-летнему мужчине. Донором стал родственник пациента, 1993 года рождения. Пациент страдал от цирроза печени уже 9 лет, лечение не давало результатов. Операция прошла успешно.